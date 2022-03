Ničí skutečně rychlé nabíjení vaši baterii?

Technologie jdou neustále kupředu, a to nezastavitelným tempem a na všech frontách. Každý rok jsme svědky toho, jak největší technologické společnosti světa představují nové čipy, které jsou výkonnější a úspornější než kdy předtím, fotoaparáty, které dokáží fotit a natáčet v obrovském rozlišení a kvalitě, displeje s ještě lepším podáním barev a větší obnovovací frekvencí – a mnoho dalšího. Kromě toho všeho se společnosti předhánějí také v tom, kdo představí rychlejší nabíjení baterie vašeho chytrého telefonu.

Co se týče Applu, tak ten v této pomyslné soutěži nikdy nijak extra nevynikal. Prakticky donedávna nabízel 5W nabíjecí adaptéry v době, kdy konkurenční výrobci nabízeli adaptéry s výkonem desítek wattů. Nakonec jsme se přece jenom u iPhonů dočkali zvýšení výkonu nabíjení, a to na 20 wattů, každopádně v porovnáním s ostatními výrobci je to na dnešní dobu opět podprůměrné. V současné době už totiž najdete chytré telefony, které nabijete klidně až 120 watty, což je šestkrát větší výkon, než aktuálně nabízí iPhone. Dokonce nedávno výrobce Oppo představil neuvěřitelné 240W nabíjení, kterým nabijete telefon, podle dostupných informací, z „nuly na sto“ za devět minut. Oproti tomu, s 20W adaptérem od Applu nabijete iPhone za 30 minut na pouhých 50 %.

Čím větší výkon, tím rychleji se ničí baterie. Ano, nebo ne?

Většina uživatelů jablečných telefonů si však na pomalejší nabíjení nestěžuje – ba naopak. Nejčastěji totiž uvádí, že čím větším výkonem se chytrý telefon nabíjí, tak tím rychleji se ničí baterie, která tak nevydrží tak dlouho jako ta, která se nachází v zařízení se slabším nabíjením. Potvrzují to i různé příspěvky na sociálních sítích a vidět jsme to mohli i v případě již zmíněného 240W nabíjení od výrobce Oppo. Ihned po představení se začaly objevovat příspěvky o tom, jak baterie vydrží pár měsíců, jak je zvýšená možnost požáru a mnoho dalších negativních věcí. Jsou však všechny tyto obavy opravdu oprávněné, anebo se jedná o mýtus? Opravdu rychlejší nabíjení ničí baterii?

Jak fungují baterie?

V současné době se uvnitř všech přenosných zařízení nachází Li-Pol či Li-Ion baterie. Tyto baterie mají pozitivní a negativní část s tím, že když je baterie nabitá, tak ionty z negativní části putují skrze elektrolyt do pozitivní části, čímž se uvolňuje energie, kterou telefony následně mohou využít pro svůj pohon. Jakmile na negativní části nezbude žádný iont, tak je baterie jednoduše vybitá. Po zapojení baterie k napájení se pak ionty vrací z pozitivní části skrze elektrolyt do negativní části, čímž se zařízení nabíjí. Je ale nutné zmínit, že nejefektivnější je nabíjení pouze z počátku. Čím blíže je stav nabití 100 %, tak tím menší efektivita nabíjení je. Když tedy výrobce uvádí, že nabízí například 120W nabíjení, tak to neznamená, že tímto výkonem se baterie nabíjí celou dobu. Jedná se o maximální nabíjecí výkon, který samozřejmě v určité době klesne.

Graf nabíjení baterie:

Zdroj: MKBHD

Jak už jsme na našem magazínu několikrát zmínili, tak baterie se nejraději pohybují zhruba v rozmezí od 20 do 80 % nabití. Mimo tohle rozmezí baterie funguje stejně dobře, avšak dochází k tomu, že baterie rychleji stárne. K tomuto stárnutí mimo jiné dochází také postupem času a samozřejmě využíváním, tedy neustálým vybíjením a nabíjením baterie. Při neustálém „cestování“ iontů dochází k poškozování elektrolytu, což je právě důvod toho, proč baterie ztrácí své vlastnosti. Tomuto není možné nijak zabránit – naopak uživatelé stárnutí baterie ještě více pomáhají, a to hlavně nadměrným zahříváním. Právě zahřívání je nejdůležitější faktor, který způsobuje rychlejší ničení baterie. Z toho vyplývá, že pokud výrobce chce, aby baterie uvnitř jeho zařízení vydržela co nejdéle, tak musí zajistit ideální chlazení.

Největším faktorem je teplo a zahřívání

Čím větší nabíjecí výkon do telefonu pustíte, tím větší zahřívání vzniká – to je všeobecně známý a naprosto základní fakt. Z toho by si někteří z vás mohli vyvodit, že rychlejší nabíjení, které způsobuje větší zahřívání, opravdu může baterii ničit. Jenže je nutné počítat s tím, že inženýři tohle samozřejmě vědí a snaží se s tím pracovat. To znamená, že navrhují různá řešení, díky kterým se mohou pokusit zahřívání omezit. Kromě možnosti chlazení jako takového dochází například k využívání dvou menších baterií namísto jedné, jelikož je lepší „pumpovat“ 25 W do každé baterie zvlášť, než abyste pouštěli 50 W do jedné baterie najednou. Vzniká tak menší zahřívání.

Dá se tedy říct, že dokud dokážete nabíjené zařízení udržovat chladné, tak do něj můžete pustit výkonu, kolik chcete? Teoreticky ano. Vše je ale nutné měřit především z dlouhodobého hlediska. Výrobci všeobecně akceptují fakt, že po průměrně zhruba 800 cyklech nabíjení by neměla maximální kapacita (dá se říct zdraví) baterie klesnout pod 80 %. Těch zmíněných 800 cyklů odpovídá zhruba dvěma rokům, pokud byste zařízení nabíjeli každý den prakticky z nuly na sto procent. S využitím aktuálních nabíjecích výkonů je tohle u všech výrobců splněno, potažmo všichni výrobci výdrž baterie jednoduše garantují, což bylo již možné z dlouhodobého hlediska a grafů možné ověřit. Co se však týče novějších nabíjecích adaptérů s například 240 W, tak zde je nutné si na dlouhodobé testy prostě a jednoduše počkat.

Pár slov na závěr

A jaký je tedy závěr? Ničí rychlejší nabíjení vaši baterii? Úplně přesně na tohle odpovědět nejde. Lze ale říci, že pokud dokáže výrobce navrhnout telefon tak, aby při nabíjení zůstal dostatečně chladný, a aby se nepřehříval, tak ano. Například u Applu je tohle splněno, tak stejně i například u telefonů Samsung či Xiaomi. Všechny tyto společnosti dělají vše pro to, aby své telefony udržely v optimální teplotě. Jakožto uživatel ale samozřejmě musíte docílit toho, abyste telefony zbytečně nezahřívali. To znamená, že je nemůžete nechávat například na přímém slunci na palubní desce vozidla, neměli byste při hraní zároveň zařízení nabíjet, popřípadě byste při nabíjení přes noc neměli telefon nechávat pod polštářem. Ruku k dílu tak můžete přidat i vy. Nebudete-li zařízení udržovat dostatečně chladné, riskujete rychlejší stárnutí baterie a degradaci.