První herní streamovací aplikace míří do App Store! Zahrajte si na iPhonu stovky skvělých her

Apple si odjakživa pečlivě hlídá svůj uzavřený ekosystém iOS. Cupertinská společnost je pověstná přísnými pravidly App Store (a poplatky) a snaží se omezit veškerý obsah, ke kterému mají její zákazníci přístup. Ovšem před dvěma lety byla společnost Apple Evropskou unií přinucena změnit své směrnice pro hodnocení aplikací poté, co unie schválila zákon o digitálních trzích (DMA). Ačkoliv se některé změny týkají pouze evropského trhu, jde o první krok k otevřenějšímu ekosystému.

Jednou z mnoha věcí, kterou uživatelé s produkty Apple nemohli dělat, bylo streamování her pomocí aplikací třetích stran. To se ale chystá změnit. Společnost Antstream právě oznámila, že vůbec první aplikace pro streamování her na iPhone a iPad bude spuštěna 27. června. Antstream Arcade bude ke stažení zdarma prostřednictvím App Store od příštího týdne a nabídne přístup k více než 1 300 retrohrám pro iPhone a iPad. Rozsáhlá knihovna klasických her dostupných prostřednictvím nové streamovací služby zahrnuje tituly jako Space Invaders, Pong a Asteroids.

V prohlášení, vydaném na začátku roku, Apple oznámil celosvětové zavedení nových možností pro streamovací herní služby a aplikace. Podle tohoto oznámení mohou vývojáři předložit jednu jedinou aplikaci, která bude schopna streamovat všechny hry nabízené v jejich katalogu. Přesně to Antstream udělal. Podle prohlášení Applu tyto změny „odráží zpětnou vazbu od vývojářské komunity Applu a jsou v souladu s posláním App Store poskytovat uživatelům důvěryhodné místo, kde najdou aplikace, které milují“. Ať tak či onak, pokud máte zájem o novou streamovací službu od Antstreamu, budete si za ni muset zaplatit. Dobrou zprávou je, že společnost nabízí při spuštění malou slevu, takže Antstream Arcade bude stát pouze 3,99 $ měsíčně nebo 29,99 $ ročně. Streamovací služba obvykle stojí 4,99 $ měsíčně nebo 39,99 $ ročně, takže se jedná o pěknou slevu pro ty, kteří si ji chtějí jako první vyzkoušet.