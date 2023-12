iPady čeká zřejmě nejdůležitější rok v historii, Apple pro ně přesto chystá riskantní změnu

Zatímco letošní rok byl pro fanoušky iPadů doslova zklamáním, jelikož se v jeho průběhu žádný nový tablet z dílny Applu neukázal, ten příští má být naopak možná tím nejdůležitějším v jejich dosavadní historii – tedy samozřejmě s výjimkou roku jejich představení. Aktualizace se má totiž dočkat celé portfolio iPadů, přičemž iPady Pro dostanou OLED displej a řadu dalších zásadních upgradů a iPady Air zase poprvé v historii Applu budou k dispozici ve dvou velikostech. Kalifornský gigant se však přesto rozhodl zariskovat a od příštího roku chce změnit to, co doposud bez větších problémů fungovalo dlouhé roky.

Řeč je konkrétně o přesunu výrobních závodů z Číny do Vietnamu, na kterém se má Apple v současnosti domlouvat se společností BYD. Právě ta pro něj zajišťuje valnou většinu výroby iPadů v Číně, avšak vzhledem k tomu, že právě z této země chce Apple svou výrobu přesunout, jelikož poslední roky ukázaly, že je poměrně nestabilní, BYD nezbude nic jiného než vybudovat závody ve Vietnamu. Pro výrobce to sice nebude úplnou novinkou, jelikož již loni přesouval část svých výrobních kapacit z Číny do Vietnamu a to taktéž na popud Applu, nicméně nyní se má jednat o přesun vskutku kolosální, aby se budoucí iPady mohly z valné většiny vyrábět právě ve Vietnamu. Je proto velkou otázkou, zda je nynější načasování vhodné, jelikož jakýkoliv problém související s výrobou by mohl být právě v příštím roce, kdy se očekává ze strany Applu snaha o celkové oživení trhu s tablety, naprosto fatální. Až čas ale samozřejmě ukáže, zda jsou podobné obavy analytiků na místě či nikoliv.