Applu unikly další detaily o nových klávesnicích pro iPady

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se Apple chystá v příštím roce kromě redesignovaných iPadů Pro představit i novou generaci Magic Keyboard právě pro ně. A nyní díky zdrojům velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana známe první detaily, které nám umožňují vytvořit si o novinkách ucelenější obrázek. A že je o co stát.

Gurmanovy zdroje potvrdily dřívější informace o vývoji nové generace Magic Keyboard pro iPady, kterou by je rád přiblížil MacBookům. Údajně se proto počítá jednak s větším trackpadem, ale taktéž s vnitřním hliníkovým šasi, které by se mělo podobat tomu, které využívá Apple u MacBooků. Vnější část šasi má být nicméně i nadále tvořena silikonem, přičemž žádného upgradu se nedočká ani portová výbava – k dispozici tedy bude stále jen USB-C port. Právě díky částečnému zachování nynějších prvků i u nové generace klávesnice by měl být Apple schopen zachovat buď stávající cenu, nebo zdražit jen minimálně. Ve hře přitom byla dle Gurmana i varianta vyrobená celá z hliníků, která by však znamenala velké zdražení, kterého se Apple u tohoto typu příslušenství obává. Raději tedy půjde cestou méně inovací, avšak zachování ceny.