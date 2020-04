Apple začal prodávat Magic Keyboard pro iPady Pro

Je to pár týdnů zpět, co jsme se dočkali představení nové generace iPadu Pro. Tento nový iPad se dočkal především přepracované fotosoustavy, která disponuje také speciálním LiDAR senzorem, anebo „nového“ procesoru, který se několik dní poté ukázal jakožto naprosto totožný. Díky těmto menším změnám se letos dost možná dočkáme ještě jedné generace iPadu Pro. O mnoho zajímavější tedy bylo představení oficiální klávesnice od Applu pro iPady s názvem Magic Keyboard.

Apple se však rozhodl, že tuto klávesnici nezačne prodávat ihned, nýbrž až po několika týdnech. Uběhlo to jako voda a jak Apple slíbil, tak také vykonal – od dnešního dne si můžete konečně Magic Keyboard pro iPady Pro objednat i vy. Klávesnice je samozřejmě k dispozici ve dvou velikostních variantách, první tedy pro 12.9″ iPad Pro a druhá pro 11″ iPad Pro. Nutno podotknout, že tyto klávesnice jsou kompatibilní jak s poslední, tedy čtvrtou generací iPadu Pro, tak také se třetí generací. Co se týče ceny, tak ta je očekávaně stanovena na 8 890 Kč v případě menší verze, 12.9″ Magic Keyboard pro iPad Pro poté vyjde na 9 990 Kč. První učiněné objednávky Apple odešle cca za týden, konkrétně se přímo u produktu nachází informace o nejbližším dodání od 20. do 22. dubna.

Magic Keyboard pro iPady Pro je naprosto perfektním společníkem. Jedná se o produkt, který dokonal snažení o to, aby se z iPadů mohly stát malé přenosné počítače. Apple navíc v rámci iPadOS 13.4 zjednodušil nastavení pro využití klávesnic, myší a trackpadů, které bylo až do této verze velmi složité a hluboko skryté. Co se týče samotné klávesnice, tak se můžete těšit na nůžkový mechanismus s 1mm zdvihem, společně s USB-C konektorem. Klávesnice je (konečně!) podsvícená a nebude tak žádný problém iPad Pro s klávesnici ovládat i v noci. Nesmíme opomenout i malý trackpad, jenž je v klávesnici zabudovaný.