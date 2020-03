O produkty s Magic Keyboard je obří zájem, Apple musí navýšit její výrobu

Podle zdrojů magazínu DigiTimes nestíhají jableční dodavatelé vyrábět klávesnice Magic Keyboard s nůžkovým mechanismem a musí tak navýšit výrobu. Jednak je to kvůli řádící pandemii koronaviru, kdy byli zaměstnavatelé nuceni svým zaměstnancům nařídit tzv. home office, a jednak také kvůli novým jablečným zařízením, které Magic Keyboard s nůžkovým mechanismem využívají. Zájem o ně je totiž podle všeho obrovský.

Prvním zařízením, které se stalo pomyslným „zabijákem“ motýlkových klávesnic u novějších MacBooků, je 16″ MacBook Pro 2019. Po několikaletém volání uživatelů jablečných notebooků, nespočtu porouchaných kláves a provedených výměnných programů se Apple rozhodl říct dost a motýlkový mechanismus klávesnice označil jakožto historii. Kromě 16″ MacBooku Pro 2019 přišel s „nůžkovou“ Magic Keyboard také MacBook Air 2020, společně s Magic Keyboard pro nový iPad Pro (2020). Prozatím je tedy posledním zařízením od Applu, které nedisponuje novou Magic Keyboard s nůžkovým mechanismem, MacBook Pro 13″ (2019). Nutno však podotknout, že se tohle zařízení prozatím letos nedočkalo aktualizace a prakticky na 100 % si dovolíme tvrdit, že se v letošním MacBooku Pro 13″ (2020) klávesnice s nůžkovým mechanismem dočkáme.

Všechny výše zmíněné MacBooky, které disponují „nůžkovou“ Magic Keyboard, už si můžete bez problémů zakoupit na stránkách Applu. V případě klávesnice, potažmo pouzdra pro iPad Pro (2020), si ale musí uživatelé ještě počkat. Zatímco nový iPad Pro (2020) je k dispozici pro zakoupení v obou velikostech (11″ a 12.9″), tak to v případě onoho pouzdra neplatí. To by se totiž mělo na stránkách Applu objevit k zakoupení až někdy v průběhu letošního dubna. Magic Keyboard pro menší 11″ iPad Pro (2020) vyjde na 8 890 Kč, pro větší 12.9″ model poté na 9 990 Kč. 13″ (možná 14″?) MacBooku Pro (2020) bychom se poté měli dočkat v druhé polovině roku 2020, přesný měsíc či datum prozatím není znám.