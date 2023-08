Apple chystá novou klávesnici pro iPady! Toto o ní uniklo

Apple se již pěkných pár let netají tím, že by z iPadů chtěl udělat pro uživatele zajímavou alternativu k Macům. Háček je však v tom, že operační systém iPadOS je stále z hlediska funkcí oproti macOS poměrně dost omezený, kvůli čemuž se iPadem Mac nahradíte stěží. Apple navíc mírně pokulhává i v příslušenství v podobě Magic Keyboard pro iPady, kterou neaktualizoval již od roku 2020, přestože tento produkt vylepšit rozhodně lze. Uživatelé u něj volají dlouhodobě například po podsvícení kláves, zvětšení trackpadu a tak podobně. Jak se nicméně nyní zdá, vylepšená verze Magic Keyboard je na cestě.

Podle zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má Apple na příští rok kromě plánu představit největší aktualizaci pro iPady Pro od roku 2018 v rukávu i odhalení nové generace Magic Keyboard, kterou právě nové iPady doplní. U té bychom se měli podle uniklých informací dočkat například právě zvětšení trackpadu, který se tak rázem stane bližší trackpadu z MacBooků, přičemž některé prototypy mají údajně disponovat i podsvícením, byť nad jeho implementací se má Apple ještě zamýšlet. Celkově má pak kalifornský gigant Magic Keyboard pro iPady poměrně výrazně redesignovat a to konkrétně tak, aby se svým vzhledem i využitím co nejvíce přiblížila MacBookovým verzím. Co přesně si pod tím ale dalšího představit nicméně můžeme zatím jen hádat. Snad se tedy bližších informací dočkáme co nevidět