COVID-19 vyhnal výrobu iPadů z Číny do Vietnamu

Přestože se může zdát, že je pandemie COVID-19 na celosvětovém ústupu, není tomu tak. Minimálně v Asii totiž začíná opět nabírat na intenzitě, což je špatná zpráva pro celou řadu společností včetně Applu, který má zejména v Číně značnou část dodavatelského řetězce. A jelikož je situace opravdu vážná, rozhodl se nyní konat.

Využíváte-li iPad, můžete si být jisti tím, že byl doposud smontován v Číně. To se však u novějších modelů alespoň částečně změní. Asijský portál Nikkei totiž informoval o tom, že Apple kvůli velkým omezením čínských fabrik z hlediska výroby přesouvá částečně výrobu iPadů z Číny do Vietnamu, ve kterém začal v minulosti vyrábět ze stejného důvodu například AirPods a pokukuje tu třeba i po výrobě Apple Watch. Díky diverzifikaci dodavatelského řetězce by tak měl být schopen udržet alespoň nějaký výrobní objem i v případě, že by v jedné či druhé zemi propukla pandemie COVID-19 naplno a život v ní by tak byl kvůli tomu omezen.

Vzhledem k tomu, že jsou nároky Applu na kvalitu výrobků velmi vysoké, se dá bez jakékoliv nadsázky říci, že z uživatelského hlediska se nejedná o nic, co by nás mělo znepokojit, ba právě naopak. Díky přesunu části výroby bychom totiž měli být ve výsledku schopni iPady nakupovat minimálně stejně pohodlně z hlediska dodacích dob jako je tomu nyní. I tak ale není od věci doufat v to, že se bude Apple v následujících týdnech a měsících potýkat s podobnými problémy co možná nejméně. Na letošek je totiž v plánu představení celé řady novinek, což by mohla ve výsledku právě problematická výroba odložit klidně až na příští rok.