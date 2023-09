Unboxing iPhone 15 v podání LsA

Poté, co nám kurýr přivezl ráno první várku nových Apple produktů, jsme se před malou chvílí dočkali i dalšího kousku, na který se v následujících dnech podíváme. Řeč je konkrétně o iPhonu 15 v růžové variantě, po které sáhla má přítelkyně coby dosavadní majitelka iPhonu 13. Pojďme si jej tedy spolu s ní rozbalit skrze galerii níže.

Balení nového iPhonu 15 není vlastně designově ničím výjimečné, ba právě. Kdybyste si na zadní straně nepřečetli, že se jedná o iPhone 15, klidně byste si telefon spletli s novou barevnou variantou iPhonu 14 Pro. Co však stojí rozhodně za to, je USB-C kabel, který je konečně opletený a díky tomu působí opravdu bytelným dojmem. Věřím tedy, že třepení kabelů je konečně konec, což je rozhodně pozitivní. Jinak ale není skutečně moc co vypíchnout, což však neplatí o prvních dojmech z telefonu, které pro vás připravím za pár minut.

