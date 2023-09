Souhrn spekulací: iPhone 15 Pro barvy a nové AirPody

Podzimní Keynote, na které má Apple představit nový iPhone 15, se kvapem blíží, a spolu s tím se množí spekulace a úniky, související s letošními novinkami. V dnešním souhrnu spekulací se podíváme na kryty pro letošní iPhony, barvu iPhonů 15 (Pro) i na možnou 4. generaci AirPodů.

Názvy krytů pro iPhone 15

Spekulací a úniků, souvisejících s letošními iPhony, se v posledních dnech a týdnech objevuje čím dál více. Koncem uplynulého týdne se na internet dostaly kromě jiného také názvy údajných krytů pro iPhone 15 (Pro). Leaker s přezdívkou DuanRui na sociálních sítích naznačil, že by Apple letos měl dát sbohem tradičním a oblíbeným koženým krytům, a nahradit je šetrnější variantou. Ta by měla nést název FineWoven. Leaker zveřejnil i fotografie, ty je ale zapotřebí brát – ostatně podobně jako informace o údajném novém názvu a materiálu – spíše s rezervou.

iPhone 15 Pro barva

Kromě funkcí se v souvislosti s letošními modely iPhonů intenzivně mluví také o tom, v jakých barevných variantách by se měly představit. Na toto téma se v uplynulém týdnu vyjádřil leaker Sonny Dickson, který se také podělil o fotografie údajných maket iPhonu 15. Na snímcích můžeme vidět bílou a temně modrou barevnou variantu, stejně jako odstín růžové a fialové. Nechme se překvapit, zda tomu tak opravdu bude.

Nové AirPods na Keynote 2023

Na letošní Keynote by se kromě nových modelů iPhonů měly představit také zbrusu nové AirPody. Tuto teorii zastává například také známý analytik Mark Gurman ze společnosti Bloomberg. Podle něj by nový model AirPodů měl disponovat nabíjecím pouzdrem s USB-C konektorem. S velkou pravděpodobností by se mohlo jednat o základní AirPody 4. generace, které by navíc mohly disponovat hrstkou nových funkcí.