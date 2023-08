Souhrn spekulací: Kouzelné Apple Watch ciferníky, kontroverzní USB-C kabely a akční tlačítko u iPhonu 15

Zářijová Keynote už prakticky klepe na dveře, není tedy divu, že se náš dnešní souhrn spekulací bude opět z větší části točit kolem specifik letošních modelů jablečných smartphonů. Řeč ale bude také například o budoucích cifernících Apple Watch.

Špatné i dobré zprávy o USB-C kabelech

V současné chvíli se bere už téměř jako samozřejmost to, že letošní iPhony budou opatřeny USB-C konektorem. Na veřejnost se dostala již celá řada údajně uniklých fotografií zmíněných kabelů, a nyní byly leakerem s přezdívkou MajinBu zveřejněny i informace, týkající se přenosové rychlosti těchto kabelů. Ta by měla činit 480 Mb/s, což je rychlost, která zdaleka nevyužívá plného potenciálu, který nabízí USB-C konektivita. Leaker ale přišel i s dobrými zprávami – délka kabelů, které bude Apple přibalovat k letošním iPhonům, by měla dosahovat dokonce 160 centimetrů, což je rozhodně potěšující novinka.

Fotogalerie USB-C iPhone 15 Pro 1 USB-C iPhone 15 Pro 3 USB-C iPhone 15 Pro 2 USB-C iPhone 15 Pro 4 USB-C kabel iPhone 15 2 USB-C kabel iPhone 15 1 USB-C kabel iPhone 15 3 Vstoupit do galerie

„Kouzelné“ ciferníky Apple Watch

Spekulace se často objevují nejen v souvislosti s produkty, jako jsou iPhony, iPady či Macy. Nejrůznější teorie se nevyhýbají ani ciferníkům chytrým hodinkám Apple Watch. Jedna z novějších patentových přihlášek společnosti Apple naznačuje, že bychom se možná v budoucnu mohli dočkat ciferníků, které by mohly měnit barvu na základě oblečení majitele. Zmíněný patent popisuje speciální senzory, schopné detekovat barvu oděvu nebo módního doplňku, a sladit s ní design ciferníku. Stejně jako u každého patentu ale neexistuje záruka, že jej Apple uvede do praxe.

Prohlédněte si koncept Apple Watch Series 9:

Fotogalerie #2 Apple Watch Series 9 - 13 Apple Watch Series 9 - 12 Apple Watch Series 9 - 11 Apple Watch Series 9 - 10 Apple Watch Series 9 - 9 Apple Watch Series 9 - 7 Apple Watch Series 9 - 8 Apple Watch Series 9 - 6 Apple Watch Series 9 - 5 Apple Watch Series 9 - 3 Apple Watch Series 9 - 4 Apple Watch Series 9 - 2 Apple Watch Series 9 - 1 Vstoupit do galerie

Akční tlačítko u iPhonu 15

Kromě USB-C se v souvislosti s letošními iPhony mluví také o možnost implementace haptického „akčního tlačítka“ s možností částečného přeprogramování. V průběhu uplynulého týdne tuto teorii potvrdila betaverze operačního systému iOS 17, ve které byly objeveny nové vzory haptické zpětné vazby. Tyto vzory umožňují iPhonu zavibrovat o něco výrazněji při změně jednotlivých režimů, což napovídá tomu, že by měly být spojené právě s akčním tlačítkem. V předchozích verzích operačního systému iOS se jednalo pouze o krátkou haptickou odezvu, určenou pro signalizaci přepnutí do tichého režimu, přičemž haptická odezva pro přepnutí zpět do normální režimu chybí.