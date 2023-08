Souhrn spekulací: iPhone 16 konektivita, MacBook s Face ID a USB-C u iPhonu 15

Dnešní souhrn spekulací se opět ponese kompletně v duchu vlastností budoucích Apple produktů. Řeč bude například o tom, zda se Apple již letos odhodlá zavést u svých iPhonů USB-C porty, ale třeba také o konektivitě iPhonu 16 nebo o MaBooku s Face ID.

Konektivita a fotoaparát u iPhonu 16

iPhone 15 sice zatím ještě nebyl ani oficiálně představen, to ale nijak nebrání šíření spekulací o iPhonu 16, jehož vydání bychom se měli dočkat příští rok. Analytik Jeff PU v průběhu uplynulého týdne s odvoláním na zdroje z dodavatelského řetězce uvedl, že by iPhone 16 měl nabídnout podporu konektivity Wi-Fi 7. Tento standard by měl být kompletně k dispozici koncem letošního roku, a měl by nabídnout vysokou datovou prostupnost v pásmech 2, 4, 5 a 6GHz se šířkou pásma až 320MHz. Další novinkou, kterou má přinést iPhone 16, je 48MP širokoúhlý fotoaparát, který by opět o něco více zlepšil kvalitu snímků, pořízených za zhoršených světelných podmínek.

MacBook a iMac s Face ID

Face ID je bezesporu velmi šikovná technologie, která výrazně zlepšuje odemykání Apple zařízení nebo třeba ověřování přihlášení k nejrůznějším účtům či potvrzení plateb. Podle nejnovějších informací z minulého týdne by společnost Apple mohla aplikovat technologii Face ID u některého ze svých budoucích počítačů. Svědčí o tom mimo jiné patent, který si cupertinská firma nechala nedávno registrovat, a který popisuje použití technologie, silně připomínající Face ID, u počítače. Nechme se překvapit, zda a kdy uvede Apple Face ID u svých počítačů do praxe.

iPhone 15 a USB-C

Implementace USB-C portů u budoucích iPhonů je z důvodu nařízení Evropské unie prakticky nevyhnutelné – otázka tedy spíš zněla, zda se Apple rozhodne aplikovat USB-C konektivitu již u letošních iPhonů. Řada indicií i zpráv od poměrně spolehlivých zdrojů napovídá, že by tomu tak skutečně mohlo být. Na nedávno zveřejněných uniklých snímcích údajného iPhonu 15 si opravdu můžeme všimnout USB-C konektoru. Pravost snímků samozřejmě nemůže nikdo zaručit, pravděpodobnost, že se příchodu USB-C dočkáme již u letošních modelů jablečných smartphonů, je opravdu velmi vysoká.