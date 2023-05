iPhone 16 Pro se příští rok zvětší a dostane periskopický objektiv

Relativně kompaktním 6,1“ iPhonům zřejmě zvoní umíráček. Není tomu totiž tak dávno, co na veřejnost prosákly první informace o tom, že se Apple chystá v příštím roce iPhony opět zvětšit a jak se nyní zdá, opravdu se tak stane. Plány na zvětšení totiž před pár hodinami potvrdil i přesný Apple analytik Ming-Chi Kuo.

Zdroje Kua měly údajně ověřovat v dodavatelském řetězci informace jak o zvětšení 6,1“ modelů, tak i o 6,7“, přičemž v obou případech jim měl konkrétně výrobce displejů tyto zprávy potvrdit. Zvětšovat se navíc nemá jen u řady Pro, ale i u základních iPhonů 16 a to konkrétně na již dříve uniklých 6,3“ z 6,1“ a na 6,9“ z 6,7“. Jednat se tedy bude o vcelku velký velikostní skok, který navíc Apple s ohledem na tenkost rámečků kolem displeje nebude moci kompenzovat právě ubráním zde. Namísto toho si bude muset svět zvyknout na nové velikosti.

Zatímco zvětšování iPhonů v příštím roce nemusí být pro každého vyloženě dobrou zprávou, fanoušky řady Pro potěší minimálně fakt, že se model 16 Pro dočká nasazení periskopického teleobjektivu. Ten bude totiž letos u iPhonů 15 Pro exkluzivní jen pro model Max, který je však pro některé uživatele už příliš velký a kvůli tomu po něm nesáhnou. Nicméně pokud budou chtít mít od Applu to nejlepší, nezbude jim nic jiného než se s velikostí smířit, což však pro ně může být ve výsledku do jisté míry nepohodlné. Dobrou zprávou je proto to, že v příštím roce se budou moci vrátit na menší velikost, která jim opět nabídne vlastnosti srovnatelné s Maxem.