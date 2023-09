Skvělá zpráva! Využít port iPhonů 15 na maximum půjde i s neoriginálními kabely

Spekulace ohledně přítomnosti konektoru USB-C u iPhonů 15 se objevily již poměrně dávno. V souvislosti s tím se objevily úvahy že Apple nasadí vyšší rychlost přenosu, která ale bude omezena pouze na originální kabely od Applu a kabely MFi (Made For iPhone). Upřímně řečeno je třeba říct, že by to nikoho nepřekvapilo, jelikož tomu tak bylo i dříve. Podle zpráv ale žádná omezení rychlosti nebudou.

Se zprávou přišel leaker ShrimpApplePro, který si získal důvěryhodnost díky přesným zprávám ohledně Dynamic Islandu u iPhone 14 Pro a velikosti jejich paměti RAM. Podle jeho informací je dokumentace, která byla ohledně USB-C zaslána Applem do Foxconnu, tvrdí, že kabely bez certifikace MFi nebudou mít žádná rychlostní omezení. Jakmile tedy budete mít kabel kompatibilním s USB 3 a USB-PD (Power Delivery), užijete si přenosové rychlosti na maximum. Jen připomeňme, že v krabici bude s iPhonem 15 Pro dodávaný kabel podporující pouze USB 2.

Jako další důkaz přikládá skutečnost, že Apple aktualizoval tabulky kompatibility pro stávající nabíječky a kabely USB-C pro Mac a iPad tak, že uvedl, že jsou kompatibilní také s novými iPhony 15. Tyto stávající nabíječky a kabely jsou samy o sobě 100% v souladu se standardy a neobsahují ověřovací čipy (které právě případně zpřístupní maximální potenciál), což znamená, že – stejně jako Mac a iPad – port USB-C v iPhonu 15 nemůže vyžadovat žádnou speciální autentizaci. Samozřejmě budeme muset počkat na potvrzení recenzentů.