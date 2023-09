Právě odstartovaly předobjednávky iPhonů 15 a 15 Pro!

Je pátek 15. září 14:00, což ve světě Applu znamená jediné. Poté, co v úterý kalifornský gigant odhalil světu novou generaci iPhonů 15 (Pro) si je totiž lze po celém světě od této chvíli předobjednat s tím, že ti šťastnější z vás se nového iPhonu 15 (Pro) dočkají již příští pátek 22. září.

Jak řada 15, tak i 15 pro přináší několik vskutku líbivých novinek, které dokáží majitele starších iPhonů, popřípadě telefonů s Androidem solidně zaujmout. Na mysli máme například USB-C konektor, vylepšené fotoaparáty či použití titanového rámečku u iPhonů 15 Pro. Tyto modely by měly rovněž oproti předešlým generacím výrazně zrychlit, jelikož je Apple osadil čipem A17 Pro, který je jako vůbec první mobilní čipset postavený na 3nm výrobní technologii. Možná nejlepší zprávou související s novými iPhony 15 (Pro) je však to, že se v České republice prodávají meziročně levněji, díky čemuž by se tak měly stát postupnějšími.