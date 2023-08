iPhone 15: Všechny novinky, které přinese

Od představení iPhonů řady 15 nás v současné chvíli dělí v podstatě už jen několik málo týdnů. Na stránkách našeho magazínu vám budeme postupně přinášet informace o tom, jaké novinky by měly nabídnout nové modely, které společnost Apple představí na své letošní podzimní Keynote. Co vše víme o iPhonu 15?

Rok co rok se představení iPhonu od Applu obvykle odehrává v září. V historii společnosti Applu by se dalo najít i několik říjnových mimořádných Keynote, září jako takové je ale již řadu let vyhrazené především představení nových iPhonů a Apple Watch. Očekává se, že Apple opět přinese čtyři modely iPhone 15, které se budou skládat ze dvou variant iPhone 15 Pro a dvou standardních edic. Stejně jako u iPhonu 14 se očekává, že Apple přinese telefony ve dvojicích, které se budou skládat z iPhonu 15, iPhonu 15 Plus, iPhonu 15 Pro a iPhonu 15 Pro Max. Spekuluje se ale také o pohřbení edice Plus, nebo třeba naopak o zavedení iPhonu 15 Ultra.

iPhone 15 displej

Společnost Apple občas provádí změny zobrazovací technologie, kterou používá ve svém hardwaru. V případě iPhonu 15 ale pravděpodobně vše zůstane víceméně při starém. Ačkoli celková velikost a rozměry by měly zůstat stejné, Apple se zřejmě chystá praktičtěji využít samotný prostor displeje. V dubnu se objevil únik informací, který tvrdil, že rámečky předního skla iPhonu 15 Pro Max budou extrémně tenčí, přičemž k této variantě se přikláněla řada leakerů i analytiků. Spekuluje se také o možném zavedení Dynamic Island i u tohoto základního modelu. Přestože iPhone 15 dostane Dynamic Island, pravděpodobně nedostane funkce Pro, jako je ProMotion nebo Always-On – předpokládá se, že tato specifika prozatím zůstanou exkluzivní pro model Pro.

iPhone 15 výkon a hardware

U generace iPhone 14 byl ve standardní edici použit procesor A15 Bionic, zatímco u modelů Pro byl použit novější procesor A16 Bionic. Proslýchá se, že Apple by mohl nakonec udělat totéž i u iPhonu 15. Čip A17 by přitom měl být trochu jiný v tom, že bude vyroben za pomoci 3nm procesu. Co se baterie týče, ta by měla podle řady dostupných zpráv nabídnout kapacitu od 3877 mAh v závislosti na modelu. S čím dál větší jistotou se hovoří také o implementaci USB-C konektoru, samozřejmostí by měla být také podpora MagSafe. Apple zřejmě pracuje i na výrobě sluchátek USB-C EarPods speciálně pro iPhone 15.

iPhone 15 design

Apple má ve zvyku u každé nové generace svých smartphonů zahrnout několik speciálních barevných variant, které jsou pro danou řadu zařízení exkluzivní. Jednou z předpovědí v souvislosti s letošními modely je, že Apple zařadí u základního iPhonu 15 nový odstín mátově zelené. Dřívější zprávy uváděly jako možné barevné varianty světle modrou a růžovou, ale ty se nyní vzhledem k novějším zprávám zdají být poměrně nepravděpodobné. Boční tlačítka by také měla doznat určitých změn, a to včetně jednotného tlačítka pro ovládání hlasitosti nebo o akčním tlačítku s možností částečného přeprogramování – to by ale podle některých zdrojů mělo být vyhrazené jen modelům vyšších řad.

iPhone 15 fotoaparát

Fotoaparát je pro mnohé uživatele klíčovým prvkem při nákupu nového iPhonu. V souvislosti s iPhonem 15 se mluví o tom, že by 48MP snímač z iPhonu 14 Pro mohl být rozšířen na celou generaci „patnáctky“. Zatímco iPhone 15 Pro (Max) by podle některých zdrojů mohl získat periskopický fotoaparát, v souvislosti s fotoparátem iPhonu 15 se zatím o žádných revolučních změnách nemluví.