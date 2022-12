iPhone 15 Ultra cena údajně unikla na veřejnost, naprosto vás šokuje

Není žádným tajemstvím, že Apple chystá na příští rok kromě základních iPhonů a minimálně jednoho modelu řady Pro i nový high-endový kousek nesoucí označení iPhone 15 Ultra. Ten by měl v portfoliu Applu nahradit (či by na něj měl minimálně navazovat) iPhone Pro Max a nabízet zkrátka to nejlepší, čeho je Apple schopen. Leaker LeaksApplePro ve spolupráci s dalším přesným leakerem Howtoisolve však nyní přišel s tím, že si za tento high-end nechá Apple i naprosto neuvěřitelně zaplatit.

iPhone 15 Ultra cena

Cena iPhone 15 Ultra by měla být podle leakerů 1299 dolarů v základní verzi, která bude nabízet 256GB úložiště. V „applovském“ přepočtu na české koruny by tedy měl základ stát něco kolem 44 tisíc korun, což už je opravdu masakr. Vždyť základní iPhone 14 Pro Max vychází na 36 990 Kč a už to je pro obrovské množství uživatelů naprosto přes čáru. To však není ani zdaleka vše. Zdroje leakerů pocházející údajně přímo z Applu totiž tvrdí, že v současnosti je kalifornský gigant odhodlán nejvyšší 1TB verzi prodávat za 1799 dolarů, což je jen pro představu o 200 dolarů víc než kolik stojí nyní 1TB 14 Pro Max. Ten přitom v Česku seženete za 53 990 Kč. Není tedy vůbec vyloučeno, že Apple překoná tímto modelem na našem trhu hranici 60 000 Kč. Důvodem má přitom být zejména fakt, že marže Applu kvůli inflaci ztrácí hodnotu a on je zkrátka musí nějakým způsobem dohnat.

Další do jisté míry kontroverzní informací, která se leakerům podařila zjistit, je to, že má mít iPhone 15 Ultra titanové tělo namísto oceli. Háček je však v tom, že u něj má Apple nasadit naprosto stejnou barvu co u Apple Watch Ultra a žádnou jinou k tomu. Pokud jste tedy příznivci tmavých iPhonů, potažmo zkrátka jiných než stříbrno-zlatých, budete mít nejspíš u modelu 15 Ultra problém – tedy pokud jej chcete nosit v transparentním krytu. Další věci vytažené leakery jsou pak už jen zopakováním dřívějších úniků – tedy nasazení USB-C s podporou Thunderbolt 4 o rychlosti 40 Gb/s nebo třeba redesign podobný iPhonu 5C. iPhone 15 Ultra se tedy zatím rýsuje do značné míry kontroverzně a bude extrémně zajímavé, jak se jej Apple nakonec dotáhne dokončit. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že v současnosti už je velmi pravděpodobně ve fázi, kdy jsou klíčové prvky odsouhlaseny a to, co uniklo, může patřit právě mezi ně. Ostatně, přesně tak tomu bylo i v předešlých letech. A jak se zatím iPhone 15 Ultra jeví vám?