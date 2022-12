Od tohoto data musí mít všechny nové Apple produkty USB-C namísto Lightningu

Již pěkných pár měsíců je jasné, že to má nabíjecí port Lightning, který si svou premiéru odbyl u iPhonu 5, minimálně v Evropě spočítané. Evropská unie totiž nedávno schválila nařízení, kterým nutí všechny výrobce smartphonů, fotoaparátů, notebooků i spousty další elektroniky k tomu, aby namísto jakýchkoliv jiných nabíjecích portů použili USB-C, je-li to pro jejich elektroniku možné. A jelikož to pro Apple produkty možné je, Applu nezbývá nic jiného než se v tomto směru podvolit. Před pár hodinami pak zveřejnila Evropská unie termín, od kterého už musí mít nově všechna představená elektronika prodávaná na jejím území USB-C.

Přestože se obecně počítá s tím, že iPhony přijmou USB-C už v příštím roce a nemá trvat dlouho a stejný osud potká i zbylé Apple produkty, které v současnosti spoléhají na Lightning, pravdou je, že by si mohl dát Apple ještě klidně dobré dva roky na čas. USB-C porty totiž musí být v nové elektronice nasazeny až od 28. prosince 2024, takže by neměl být problém představit jak iPhony 15, tak i 16 s Lightningem. Jediným předpokladem je to, že po jejich odhalení by už v nich Apple nesměl provést žádnou úpravu například za účelem optimalizace výroby a tak podobně, jelikož jakákoliv revize by znamenala nutnost nasadit USB-C, protože by byla Apple brána jako aktualizace produktu.

Právě s ohledem na stále relativně vzdálené datum přijetí USB-C je v tuto chvíli otázkou, jak moc svižný bude Apple v tomto směru zejména u svého příslušenství typu Magic Mouse, Magic Keyboard a Magic Trackpad. Fakticky ho totiž absolutně nic nenutí spěchat a pokud tyto produkty nebude v dohledné době ani aktualizovat, může je vesele prodávat s Lightningem i po 28. prosinci 2024. Produkty, které dorazí před tímto datem, totiž mohou samozřejmě své porty využívat i po tomto datu. Je nicméně jasné, že kvůli sjednocení portů u všech produktů Apple dříve či později Lightning kvůli komfortu svých uživatelů opustí.