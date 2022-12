Prakticky ihned poté, co Apple před pár týdny světu představil novou – v pořadí již desátou – generaci základního iPadu, začala na jeho „hlavu“ padat kritika kvůli nepodpoře Apple Pencil 2. generace. Nový tablet totiž disponuje namísto Lightningu USB-C portem, přes který se podporovaná Apple Pencil 1 nabíjí o poznání méně komfortně než tomu bylo dříve, jelikož k jejímu nabíjení už nestačí jen její vsunutí do zdířky tabletu, ale je třeba kabelové propojení. A díky rozebrání iPadu odborníky z iFixit už víme, proč tomu tak je.

Odpověď na otázku, proč iPad 10 nepodporuje Apple Pencil 2 je alespoň dle rozboru iFixit velmi jednoduchá. Otevření tabletu totiž ukázalo, že v něm Apple nasadil de facto stejné uspořádání komponentů, co u iPadů Air či menšího iPadu Pro. Právě v tom je však zakopaný pes. iPad 10 totiž disponuje oproti iPadům Air a Pro předním fotoaparátem umístěným v bočním rámečku a nikoliv v horním, jako tomu je u Airů a Pro. A protože je fotoaparát umístěn přesně na místě, kde je standardně elektronika pro nabíjení Apple Pencil 2, musel si Apple evidentně vybrat, zda chce nasadit právě podporu této generace jeho tužky, nebo zda zaexperimentuje s umístěním přední kamery, jelikož obě varianty zkrátka nebylo možné zrealizovat. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že v případě nové generace iPadů Air či Pro je možné, že Apple přeci jen s řešením, jak nasadit obě technologie přijde. iPad 10 totiž není rozhodně zařízením, do jehož vývoje by chtěl kalifornský gigant nalít velké peníze, takže zde zkrátka možná „jen“ úmyslně kvůli úsporám technologicky zaklopýtal. Vše ale v tomto směru ukáže až čas.