Datum představení iPhone 15 a Apple Watch 9 potvrzeno dalším zdrojem

Je tomu jen pár dní, co se médii prohnaly zprávy o tom, že k představení iPhonů 15 (Pro, Apple Watch 9 a Ultra 2 dojde ve středu 13. září. Tehdy však s těmito zprávami přišly zdroje, které sice v dřívějšku ukázaly spolehlivost, avšak mezi ty nejlepší se neřadily. Uniklé datum však nyní částečně potvrdil i zřejmě nejlépe informovaný reportér z Apple světa ve formě Marka Gurmana z Bloombergu. Co konkrétně prozradil?

Gurmanovy zdroje přišly konkrétně s tím, že Apple svou Keynote pro představení iPhonů 15 (Pro) a nových Apple Watch plánuje buď na úterý 12. září, nebo na středu 13. září s tím, že předobjednávky novinek odstartují 15. září a prodeje novinek budou zahájeny v pátek 22. září. Nedávné zprávy tedy byly víceméně 100%, byť se nyní ukázalo, že pro představení jsou ve hře stále dva dny a nikoliv jeden. Jelikož se však jedná o dva po sobě jdoucí dny, je to ve výsledku stejně víceméně jedno, protože se bavíme o odchylce kolem 24 hodin.

Zářijová Keynote by měla přinést konkrétně představení iPhonů 15, 15 Plus, 15 Pro a 15 Pro Max, dále pak Apple Watch Series 9 a Ultra 2. Spekuluje se rovněž nad odhalením upgravaných nabíjecích obalů pro AirPods, které budou nově vybaveny USB-C portem namísto Lightningu. Co dalšího Keynote přinese však jasné není, přičemž je dokonce možné, že toho už více nebude.