Hromadná výroba klíčového dílu pro iPhony 15 (Pro) odstartovala!

S blížícím se představením nové generace iPhonů roste pozvolna i tlak na dodavatelský řetězec Applu, který začíná výrobu novinek pomalu, ale jistě rozjíždět na plné obrátky. Dnes měla například odstartovat hromadná výroba displejů pro všechny modely chystaných iPhonů ve fabrikách Samsungu. Ten totiž jako první získal od Applu pro výrobu pomyslnou zelenou a mohl jí tedy hromadně spustit.

Kromě Samsungu bude letos odebírat Apple displeje pro své iPhony ještě od LG Display a BOE, přičemž první jmenovaná společnost by se měla schválení výroby dočkat již velmi brzy. BOE však v posledních měsících bojovalo s řadou problémů v čele s nekonzistentní kvalitou panelů, kvůli čemuž si na něj Apple pravděpodobně posvítí výrazně více než na zbylé dva dodavatele, se kterými problémy být neměly, respektive o nich alespoň nikdo neví. Dobrou zprávou je však to, že BOE má vyrábět jen zlomek displejů pro chystané iPhony, takže jakékoliv zdržení na jeho straně by nemělo být příliš bolavé. Poměrně zajímavé je nicméně to, že i přes start výroby displejů už nyní Apple počítá údajně s tím, že modelů 15 Pro Max bude na podzim alespoň zprvu nedostatek, byť není zcela jasné, zda za to bude moci poptávka, nebo jen špatně nastavená výroba.