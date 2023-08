iPhone 15 Pro: Všechny novinky, které přinese

V září letošního roku Apple na své tradiční podzimní Keynote představí svůj nový hardware. Mimo jiné půjde i o iPhone 15 Pro. V dnešním článku pro vás shrneme všechny možné informace a spekulace, které v současné chvíli kolují.

Podle dostupných zpráv to zatím vypadá, že by u iPhonu 15 Pro mohlo dojít k drobným změnám po stránce designu – hovoří se například o tenčích rámečcích, zaoblenějších křivkách nebo o titanu, který by mohl nahradit dosavadní nerezovou ocel.

iPhone 15 Pro vzhled

Jaký by měl mít iPhone 15 Pro vzhled? Očekává se, že iPhone 15 Pro bude opatřen 6,1″ OLED displejem s Dynamic Island a Face ID. Řada leakerů se shoduje na tom, že Apple propůjčí letošním iPhonům o něco tenčí rámečky – mluví se o 1,55 mm – a ploché displeje se zakřivenými okraji. U standardního modelu by ale nicméně podle dostupných zpráv mělo dojít k zachování stávajících rozměrů rámečků. Místo nerezové oceli by mohl Apple letos přejít na titan, který je ve srovnání s nerezovou ocelí lehčí a pevnější, ale je také dražší, protože se s ním hůře pracuje.

Co se barev týče, měl by být iPhone 15 Pro dostupný kromě jiného také v nové tmavě modré barvě. Spekuluje se také o temně červené, nicméně temně modrá varianta se jeví jako více pravděpodobná. iPhone 15 Pro by měl být také opatřen novým typem tlačítek s haptickou odezvou, spekuluje se také o akčním tlačítku s možností naprogramování. Stávající Lightning konektor by u letošních iPhonů měl být nahrazen USB-C konektorem.

iPhone 15 Pro výkon

Letošní iPhony by měly být osazeny novou generací procesorů Apple A17, které by podle očekávání měly být vyrobeny za pomoci 3nm procesu. Čip A17 má být vybaven šestijádrovým CPU a šestijádrovým GPU, což je o jedno GPU jádro více než u čipu A16. Kód nalezený v beta verzi tvOS 17 potvrzuje, že čip A17 bude omezen na dva z připravovaných modelů iPhone 15 (modely Pro), zatímco čip A16 bude použit pro standardní modely iPhone 15.

Modely iPhone 15 Pro a Pro Max by mohly být vybaveny 8 GB RAM, což je oproti 6 GB u současných modelů iPhone 14 Pro více – objevují se ale také informace o tom, že velikost RAM by u letošních iPhonů měla zůstat zachována. Modely iPhone 15 Pro by mohly nabízet až 2TB úložiště, což by byl dvojnásobek kapacity modelů iPhone 14 Pro, které jsou omezeny maximálně na 1TB úložiště. Spekuluje se také o tom, že letos by Apple měl začínat na 256GB úložišti.

iPhone 15 Pro fotoaparát

Hlavní novinkou iPhonu 15 Pro by podle dostupných informací měl být především periskopický teleobjektiv, mluví se ale o variantě, kdy by toto vylepšení Apple vyhradil pouze pro model Pro Max. Periskopický teleobjektiv by měl umožnit pěti- až šestinásobný zoom. Očekává se, že modely iPhone 15 Pro nabídnou také vylepšený skener LiDAR zadního fotoaparátu od společnosti Sony. LiDAR Scanner v iPhonu 15 Pro by měl být energeticky úspornější a spotřebovávat méně baterie, případně nabídnout vyšší výkon při stejné úrovni spotřeby energie. Modely iPhone 15 Pro by měly být vybaveny hybridním objektivem ze skla a plastu se světelností f/1,7. Právě díky zmíněným vylepšením by se měl iPhone 15 vyznačovat schopností ještě lépe fotit a natáčet při zhoršených světelných podmínkách.

iPhone 15 dostupnost a cena

Apple nejspíš u letošních iPhonu opět o něco více zvedne cenu ve srovnání s loňskými modely. Spekuluje se o tom, že cena základního modelu iPhonu 15 by mohla začínat na 1099 dolarech, což je v přepočtu zhruba 24,5 tisíce korun. Cena iPhonu 15 Pro by podle dostupných informací měla činit přibližně 1199 dolarů, což je v přepočtu zhruba 26,5 tisíce korun. K představení letošních iPhonů by mělo dojít 12 září, zahájení prodeje některých modelů by mohlo být naplánováno na konec září.