Co očekávat od titanového těla iPhonů 15 Pro

Spekulace o letošních modelech iPhonů nabírají čím dál více na obrátkách. Mimo jiné se mluví také o tom, že by se iPhony řady 15 měly poprvé pochlubit novým šasi, vyrobeným z titanu. Tato změna by letošním iPhonům mohla zajistit lehčí konstrukci, větší odolnost a další vlastnosti.

Pokud Apple skutečně přejde na titan, mohlo by jít o jednu z největších změn designu iPhonu za poslední roky, a zároveň o konec „éry nerezové oceli“, jež začala s iPhonem X v roce 2017. O tom, že by iPhone 15 Pro (Max) mohl být vyroben z titanu, informovalo v posledních měsících hned několik různých zdrojů. Leaker ShrimpApplePro uvedl, že design iPhonu 15 Pro bude tvořit titanové tělo se zaoblenými hranami. To potvrdil i analytik JP Morgan Chase Jeff Pu, který únik z Twitteru zopakoval ve zprávě pro investory na začátku tohoto měsíce.

iPhone vs. Apple Watch

Společnost Apple pracuje na iPhonu s titanovým šasi již několik let, zatímco Apple Watch existují v titanovém provedení již od uvedení Series 5. Apple Watch v titanu byly k dostání také v případě Series 6 a Series 7, zatímco s nástupem Series 8 byl titan vyhrazen pouze modelu Ultra. Pokud se podíváte na specifikace Apple Watch v titanovém provedení, můžete si na první pohled všimnout výrazného rozdílu v hmotnosti ve srovnání s nerezovou ocelí. A zejména v případě Apple Watch Ultra bylo použití titanu prakticky jedinou možností.

Titanová budoucnost iPhonů?

Hodinky Apple Watch nám v současné chvíli nabízejí jediný pohled na to, jak moderně řeší použití titanu v produktu samotný Apple. V řadě iPhonů používá Apple od představení iPhonu X hrany z nerezové oceli. Poslední generace iPhonu využívají hliník u modelů, které nepatří do kategorie Pro, a nerezovou ocel u modelů Pro a Pro Max. To samozřejmě znamená, že iPhone 14 je lehčí než iPhone 14 Pro. Pokud Apple u Pro verzí letošních iPhonů použije titan a u základu nerezovou ocel, pak samozřejmě Pro modely nebudou lehčí než hliníkové.

Jejich hmotnost ale bude znatelně nižší ve srovnání s Pro (Max) verzemi loňských iPhonů. V tuto chvíli nelze zcela určit, jak velký bude zmíněný hmotností rozdíl. Zpětná matematika ukazuje, že 45mm hodinky Apple Watch Series 7 v titanovém provedení byly asi o 12 % lehčí než jejich protějšek z nerezové oceli, což nebude přímo použitelné pro řadu iPhonů, ale je to dobrá pomůcka pro to, abychom si utvořili alespoň základní představu.