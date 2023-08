iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 15 Pro Max: Jaké budou hlavní rozdíly? 

Čas do zářijové Keynote se rychle krátí. V podstatě už za měsíc bychom měli mít jasno v tom, co nová řada iPhonů 15 přinese. Samozřejmě zde máme mnohé indicie k tomu, co očekávat, a to především z množství úniků kolující napříč internetem. Zde tak najdete některá hlavní vylepšení, která bude oproti iPhonu 14 Pro Max obsahovat ten nejvybavenější a nejdražší model letošního portfolia, tedy iPhone 15 Pro Max.

Informace samozřejmě nejsou ověřené, takže je třeba brát je s rezervou. Vše vychází jen z úniků, o kterých informují různí analytici. Všechno se tak může změnit, kdy jistotu budeme mít jen až po samotném oficiálním představení, které by mělo proběhnout na začátku září.

Lightning –> USB-C

Asi jedna z nejpravděpodobnějších změn, ke které Apple přistupuje z důvodu nařízení EU. Z počátku možná budou majitelé mnoha Lightning kabelů nadávat, s odstupem let ale budeme mít benefit v tom, že budeme všichni používat jen jeden typ konektoru.