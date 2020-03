Elon Musk se opřel do Applu a jeho iOS 13

Elon Musk je mnohými považován za jednoho z největších vizionářů současnosti. Vzhledem k tomu, jakým směrem se snaží řídit Teslu či SpaceX se ostatně jeho označení “vizionář” nelze divit. Projekty, kterými by rád obohatil svět, jsou totiž skutečně velkolepé a s trochou štěstí dokáží budoucím generacím jejich životy zajímavě usnadnit. Kromě úžasných vizí je však Musk znám i pro svá mnohdy kontroverzní prohlášení či postoje, za která je propírán nejen médii, ale i veřejností. Pomyslnou munici svým kritikům nabil i na nedávné konferenci Satellite 2020 ve Washingtonu, na které se pustil do kritiky Applu a iOS.

Během rozhovoru byl Musk dotázán na to, jak přesně myslel svá slova stará několik měsíců o poklesu kvality technologií v posledních letech. Právě kvalita by totiž měla jít logicky vzhledem k objevování nových a nových možností strmě nahoru. Svá slova nyní Musk vysvětlil tak, že zkrátka v jeho očích nepřináší každý rok automatické zlepšení všeho, přestože se to obecně očekává a lidé jsou na to zvyklí. “Jsem majitelem iPhonu a myslím, že poslední aktualizace iOS rozhodně nebyly skvělé, jelikož například způsobily problémy s mým mailovým klientem. To je pro mě docela zásadní,” nechal se Musk slyšet. Svými slovy narážel zcela určitě na iOS 13 a jeho problém s nativní aplikací Mail, která způsobovala uživatelům vrásky na čele i po několika opravných updatech a zřejmě až nyní s příchodem iOS 13.4 bude celá aplikace dotažena k dokonalosti.

Přestože je jasné, že se Elonova slova mnoha fanoušků Applu dotknou, jelikož už nyní jej za ně na sociálních sítích ostře kritizují, faktem je, že jen řekl veřejně pravdu. Problémy s nativní aplikací Mail totiž nebyly po přechodu na iOS 13 ničím výjimečným a skrze poznámky k menším updatům systému je potvrdil i samotný Apple. Veškerá kritika na Muskovu hlavu bude proto nyní zcela zbytečná, jelikož de facto jen uhodil hřebíček na hlavičku. Nezbývá než doufat, že podobných prohlášení budeme v budoucnu slýchat co nejméně a to díky tomu, že si Apple své softwary i hardwary jednoduše pohlídá mnohem lépe.