Problém pro Apple? iPhonů 16 Pro se prodalo za první víkend o 27 % méně než iPhonů 15 Pro

I přesto, že ne na všechny se dle komentářů pod našimi články dostalo v takzvané první vlně a řada z vás si bude muset na iPhone 16 a iPhone 16 Pro počkat, podle analytika Ming-Chi Kuo je poptávka po novinkách nižší, než se očekávalo. Kuo uvedl, že jeho údaje jsou založeny na průzkumu dodavatelského řetězce a dopravních společností a také doby dostupnosti v online obchodech společnosti Apple. Kuo odhadl, že prodeje všech čtyř nových modelů dosáhly zhruba 37 milionů kusů během prvního víkendu, kdy Apple začal přijímat předobjednávky. To by znamenalo, že se meziročně jedná o pokles o 13 % ve srovnání s tím, kolik iPhonů 15 se prodalo v loňském roce za první víkend prodejů.

Hlavním faktorem je podle Kua snížený zájem o modely z řady „Pro“, kterých se podle něj prodalo za první víkend o 27% méně v případě iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max a o 16 % méně v porovnání iPhone 16 Pro a iPhone 15 Pro. Standardní modely iPhone 16 zaznamenaly podle Kua za uplynulý víkend vyšší poptávku než v loňském roce iPhone 15 a iPhone 15 Plus, ovšem ani to nestačilo, aby byly celkové výsledky lepší. Za hlavní problém menší poptávky označil Kuo fakt, že hlavní tahák Apple Intelligence nebude k dispozici v momentě, kdy modely vyjdou na trh, ale až později v letošním roce, a to navíc jen v USA. Problém pak je také Čína, kde Apple čelí velmi vysoké konkurenci.

