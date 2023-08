iPhone 15 se nakonec zřejmě objeví i v nové, velmi zajímavé barvě

Do představení iPhone 15 zbývá podle všeho pouze 15 dní a přesto nebo možná právě proto ,se objevují další a další informace o obou chystaných modelech, tedy jak o iPhone 15 pro, tak i o klasickém iPhone 15. Podle leakera @MajinBuOfficial, se představí iPhone 15 a iPhone 15 Plus v nové barvě označované jako light green.

Barva by měla být podobná iPHone 12 a iPhone 12 mini v zelené barvě, ovšem měla by být o něco světlejší. Leaker si však není jistý, zda tuto barvu Apple představí již nyní v září nebo až na jaře, kdy se tradičně objevují nové barvy pro stávající telefony. Kromě světle zelené by měl Apple nabídnout iPhone 15 a iPhone 15 Plus v modré, žluté, růžové, černé a také (PRODUCT) RED barvě, která podporuje organizaci The Global Fund bojující proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii, především v Africe.