Příchod Apple Watch s novým revolučním displejem se opozdí

Displejová revoluce se odkládá. Tvrdí to alespoň zdroje analytické společnosti Trendforce, které se v posledních týdnech a měsících zaměřili na to, jak se Applu daří ve vývoji microLED displeje. Ten má totiž být podle spousty uniklých informací dorazit v dohledné době do Apple Watch Ultra coby do prvního Apple produktu, který se touto technologií pochlubí. Bohužel, nyní to vypadá na další odklad.

V souvislost s Apple Watch Ultra osazenými microLED displejem jsme za posledních pár měsíců slyšeli již o celé řadě potenciálních termínů uvedení. Z podzimu 2024 se již stalo jaro 2025, následně podzim 2025 a nyní bohužel přišly zdroje výše zmíněného portálu s tím, že kvůli problémům s vývojem a výrobou je příchod Apple Watch Ultra s microLED odložen na rok 2026, pravděpodobně pak podzim. Pozitivem je nicméně to, že se má zároveň jednat o nejzazší termín, ke kterému se Apple chce uchýlit, takže bychom déle než do podzimu 2026 již čekat neměli.

Fotogalerie Apple Watch Ultra nahled LsA 1 Apple Watch Ultra nahled LsA 2 Apple Watch Ultra nahled LsA 3 Apple Watch Ultra nahled LsA 4 Apple Watch Ultra nahled LsA 5 Apple Watch Ultra nahled LsA 6 Apple Watch Ultra nahled LsA 7 Apple Watch Ultra nahled LsA 8 Apple Watch Ultra nahled LsA 9 Apple Watch Ultra nahled LsA 10 Apple Watch Ultra nahled LsA 11 Apple Watch Ultra nahled LsA 12 Apple Watch Ultra nahled LsA 13 Apple Watch Ultra nahled LsA 14 Apple Watch Ultra nahled LsA 15 Apple Watch Ultra nahled LsA 16 Apple Watch Ultra nahled LsA 17 Apple Watch Ultra nahled LsA 18 Apple Watch Ultra nahled LsA 19 Apple Watch Ultra nahled LsA 20 Apple Watch Ultra nahled LsA 21 Apple Watch Ultra nahled LsA 22 Apple Watch Ultra nahled LsA 23 Apple Watch Ultra nahled LsA 24 Apple Watch Ultra nahled LsA 25 Apple Watch Ultra nahled LsA 27 Apple Watch Ultra nahled LsA 26 Apple Watch Ultra nahled LsA 28 Apple Watch Ultra nahled LsA 29 Apple Watch Ultra nahled LsA 30 Apple Watch Ultra nahled LsA 31 Apple Watch Ultra nahled LsA 32 Apple Watch Ultra nahled LsA 33 Apple Watch Ultra nahled LsA 34 Apple Watch Ultra nahled LsA 35 Apple Watch Ultra nahled LsA 36 Apple Watch Ultra recenze Apple Watch Ultra Vstoupit do galerie

Od microLED displejů, které si Apple pro své budoucí produkty již řadu let vyvíjí, se obecně očekávají skutečně velké věci. Podle informací od zdrojů, které měly dle svých slov mít možnost již prototypy těchto displejů vidět, mají mít vynikající zobrazovací schopnosti a zároveň mají do jisté míry měnit to, jak uživatelé zobrazovaný obsah na displeji vnímají. Zatímco nyní jej totiž vnímají velmi zjednodušeně řečeno jako „vnořený“ do obrazovky, microLED panely z dílny Applu mají obsah zobrazovat tak, jako by byl „nakreslený“ na krycím skle. V tomto směru nás tedy dle všeho čekají vskutku zajímavé věci, byť hned tak nedorazí.