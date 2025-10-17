Garmin Brno hlásí limitovanou nabídku – unikátní Fénix 8 PRO microLED!

Komerční sdělení: Na prodejně Garmin v Brně je nyní omezený počet kusů zcela nových hodinek Fénix 8 PRO s revolučním microLED displejem. Tyto prémiové multisportovní hodinky představují vrchol technologie značky Garmin – kombinují mimořádnou čitelnost, delší výdrž baterie a špičkové funkce pro sport i dobrodružství.
Hodinky jsou dostupné výhradně na prodejně Garmin Brno a to do vyprodání zásob – nelze je tedy pořídit skrze e-shop. Nepropásněte šanci být mezi prvními, kdo si je vyzkouší a zakoupí! Prodejnu najdete zde.