Hotovo. Mac s procesorem Intel si už od Applu nekoupíte

Mise Applu zahájena na podzim 2020 je u konce. Tak přesně takto by se dalo popsat čerstvé představení nové generace Macu Pro osazeného čipem M2 Ultra. Tento stroj byl totiž tím posledním, který Apple nabízel s procesorem Intel, což však už nyní neplatí. V jeho nabídce tedy již žádný Mac s procesorem Intel nenaleznete.

Když Apple zahájil na podzim roku 2020 přechod z Intelu na čipy Apple Silicon, zařekl se, že do dvou let plně přejde s celým svým portfoliem. Tak se však možná trochu překvapivě nakonec nestalo, za což byl kalifornský gigant v loňském roce poměrně tvrdě kritizován, protože zkrátka nedodržel svůj slib. Úniky informací o Macích Pro navíc čím dál tím víc vypadaly tak, že se nové generace tohoto stroje ještě dlouho nedočkáme a co víc, někteří leakeři již jeho příchod zcela odpískali s tím, že jej Apple zkrátka nahradí Macem Studio. O to větší bylo překvapení, když Apple na úvodní Keynote WWDC s Macem Pro přišel, byť se z velké části podobá právě Macu Studio. Jeho slib je tedy konečně splněn a co je po něj zřejmě ještě důležitější, díky pomyslnému usmrcení Intelu ve své nabídce se může nyní plně zaměřit na vývoj softwaru pro své vlastní čipy. A jak ukázala minulost, ty mu rozvazují oproti Intelu ruce naprosto neuvěřitelně.