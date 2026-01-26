Intel se může vrátit do iPhonů. Apple prý chystá překvapivý obrat u čipů!

Po letech, kdy se zdálo, že cesty Applu a Intelu se definitivně rozešly, se začíná znovu šeptat o možné spolupráci. Tentokrát by ale nešlo o návrat k éře Intel Maců, nýbrž o otevření zcela nové kapitoly spolupráce těchto dvou společností. Podle analytika Jeffa Pu z GF Securities by totiž Apple mohl od roku 2028 nechat Intel vyrábět část svých čipů pro iPhony, konkrétně pomocí budoucího výrobního procesu 14A.
Důležité je zdůraznit, že by Intel čipy pouze vyráběl, nikoli navrhoval. Design by tedy zůstal plně v rukou Applu, podobně jako dnes u TSMC. Spolupráce by se navíc měla týkat spíš běžných iPhonů než Pro modelů, přičemž TSMC by si i nadále drželo roli hlavního partnera pro nejpokročilejší čipy.
Spekulace zapadají do širší strategie Applu, který se snaží rozložit rizika a nespoléhat jen na jednoho výrobce. Tím spíš v době, kdy TSMC vytěžují obří zakázky pro AI čipy a Apple už není jeho největším zákazníkem. Vedle iPhonů se přitom mluví i o tom, že by Intel mohl od roku 2027 vyrábět nejnižší varianty čipů řady M pro některé Macy a iPady.
Pokud se tahle spolupráce skutečně uskuteční, půjde spíš o pragmatický krok než o nostalgický návrat. Apple by získal větší flexibilitu a posílil výrobu v USA, zatímco Intel by se stal dalším článkem v řetězci, který Apple drží pevně pod kontrolou.