Intel se chystá ještě více propojit iPhony a Apple Watch s PC

Intel by rád nalákal jablíčkáře. Možná takto by se dal popsat krok Intelu, který by více mohl propojit PC s iPhone či Apple Watch. Někteří uživatelé jsou velkými fanoušky jablečných produktů s tím, že třeba mají iPhone a Apple Watch, ale nevlastní MacBook, neboť potřebují konkurenční systém kupříkladu k výkonu zaměstnání. Kooperace mezi jednotlivými jablečnými produkty je skvělá. Intel se nyní vynasnažil, aby alespoň přiblížil zážitek s používání MacBooku na nové generaci svých počítačů Intel Evo. Povolí to ale Apple?

V minulém roce koupila společnost Intel Screenovate – platformu známou poskytováním řešení pro správu a ovládání zařízení iOS a Android na Windows. Během prezentace na CES 2022 Intel ukázal, jak tento nový nástroj umožňuje uživatelům iPhonu přístup k jejich textovým zprávám a dokonce i zprávám iMessages ve Windows. Kromě toho Intel také odhalil, že platforma může zobrazovat data z aplikace Zdraví, a to dokonce i ta shromážděná z Apple Watch, které samozřejmě musí být spárovaná s iPhonem uživatele. Zní to hezky, není ale jasné, zda se na nových Intel Evo uživatelé něčeho takového dočkají. Zdá se totiž velmi nepravděpodobné, že by Apple podporoval použití iMessage ve Windows. Intel ale řekl, že hodlá spolupracovat se všemi partnery, a to i s Applem. Generální ředitel Microsoftu Satya Nadella loni tvrdil, že by „uvítal“ iMessage na Windows, Apple ale nikdy neprojevil zájem, aby se tak stalo, což se dá pochopit. Na ukázku integrace mezi iPhonem a Windows se můžete podívat ve videu níže v čase 18:26.