Intel se v nových reklamách opět obul do Maců s M1

Když Apple loni na podzim představil nové Macy s dlouho očekávaným vlastním procesorem Apple Silicon M1, zásadním způsobem se tak postavil Intelu, od kterého bral procesory pro své Macy dlouhá léta. Jak se ukázalo v mnoha testech, Apple se vytáhl a čipy M1 jsou skvělé. A to až do takové míry, že je Intel pravděpodobně považuje za jakési riziko, a tak se společnost rozhodla proti nim nasměrovat marketingovou kampaň, která poukazuje na specifické nevýhody tohoto řešení. Jak to tak u reklam bývá, v některých případech se nad nimi člověk trochu pousměje.

O některých reklamách v rámci kampaně „GoPC“ jsme psali v článku odkazovaném výše, Intel však v kampani pokračuje a vydává další. Ty nejnovější, jež byly zveřejněné tento týden na sociální sítí Twitter, poukazují zejména na herní výkon čipů od Intelu, který své konkurenty ze stáje Applu bez problému předčí. Obočí trochu zvedá fakt, že Intel v reklamě uvedl titul Rocket League, který na macOS vůbec není. Ano, tímto by se dalo poukázat na přednosti Intel procesorů (a Intel platforem obecně) z hlediska dostupnosti her. Pokud se však srovnává výkon jako takový, tento příklad trochu pokulhává.

Only a PC can power scientists and gamers alike. #GoPC — Intel (@intel) February 10, 2021

Dále Intel vyzdvihuje výkon svých vrcholných počítačů pro potřeby vědců a jejich výpočetně náročných operací a kalkulací. I zde je porovnání s Applem trochu na vodě, neboť Apple nikdy netvrdil, že vydal procesory ve stejné výkonnostní třídě, jaké zmiňuje Intel. Dosavadní Apple Silicon M1 jsou z hlediska hardwarové výbavy spíše low-endovými procesory s nízkým TDP, které jsou určené do notebooků a malých počítačů (Mac mini). Čipy se standardní hodnotou TDP, která se bude rovnat desktopovým čipům od Intelu, by měl Apple vydat až letos. A s těmi, ať se Intel podobným způsobem klidně porovnává. Dále Intel poukazuje dnes už na tradiční prvky jako absenci dotykového displeje na Macích, absenci možnosti využívat zařízení jako 2v1 nebo podporu pro stylus.

Jak vypadá M1 MacBook Pro uvnitř: