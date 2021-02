Intel: Macy s M1 nejsou tak dobré, jak o nich Apple tvrdí

Jestli někdo neměl radost z ohlášení Apple Silicon, byl to rozhodně Intel, který najednou přišel o velmi dobrého zákazníka. Apple svůj čip M1 již na podzim loňského roku osadil do MacBooku Air, MacBooku Pro a Macu mini. Technologický gigant se během své keynote tehdy chlubil vysokým výkonem a značnou úsporností, což majitelé těchto strojů jen potvrzují. Zástupci Intelu již nějaký ten měsíc pravděpodobně pořádně skřípou zuby. Rozhodli se tedy zveřejnit test mezi procesorem Intel Core i7 11. generace (konkrétně i7-1185G7) a jablečným M1.

Jedním ze srovnávacích testů nesl název „produktivita“, což zahrnovalo například procházení webu a používání Microsoft Office. „Při srovnání v Microsoft Office 365, který běží nativně na Intelu i Applu, procesor Intel 11. generace prováděl některé operace, jako je třeba export PDF, až 2,3krát rychleji. Při používání Google Chrome, což je nejpoužívanější webový prohlížeč na světě, je Intel 11. generace rychlejší až o 30 %,“ sdělil Intel. Zajímavý je také pohled na hry, kde se Intelu dle grafu daří celkově také lépe. Roztomilé je potom upozornění na hry, které M1 nepodporuje. V tom případě Apple obdržel v grafu potupně 0 fps.

Intel porovnal jablečný čip také s procesorem Intel Evo, což je v podstatě upgrade Projectu Athena. Dle Intelu selhal MacBook Pro například při používání Zoomu, PowerPointu nebo Outlooku, a to u osmi z pětadvaceti testů. Mělo se přitom jednat o operace jako „Vybrat obrázek“, „Zahájit videokonferenci“ nebo přepnutí do kalendáře. Žádné podrobnější detaily Intel nezveřejnil. Web Tom’s Hardware dodává, že se jedná skutečně o zvláštnost, jelikož jde o tak jednoduché úkony, které zvládá každý modernější procesor. Sami prý v redakci při testování Zoomu žádný problém neměli. Nelze také nepřipomenout, že se jednalo o test společnosti Intel, který měl prezentovat sílu jeho procesoru. Nemáme žádné podrobnější informace o tom, jak test proběhl. Intel si dost pravděpodobně vybral jen ty procesy, u nichž je Intel zkrátka a jednoduše lepší.

Fotogalerie apple M1_full apple m1 vykon efektivita apple m1 vykon efektivita GPU Apple M1-FB Zdroj: Apple +2 Fotek Apple M1 Apple M1 procesor Vstoupit do galerie

Závěr testu ale nemá chybu. Jednalo se o výdrž baterie a Intel přešel z testování i7-1185G7, který použil u testu produktivity, na něco úspornější i7-1165G7 napasovaný do notebooku Acer Swift 5. Na „jablečné straně“ už nestál výše zmíněný MacBook Pro, jenž měřil sílu s Intelem Evo, ale MacBook Air, který má pochopitelně slabší baterii. Z testu, jehož předmětem bylo sledování Netflixu v prohlížeči, vyšel i tak lépe MacBook Air, byť jen o 6 minut. Intel samozřejmě přiložil obrázek, v němž Apple u tohoto stroje deklaruje daleko větší výdrž. Zde Tom’s Hardware opět připomíná, že v jimi provedeném vzájemném testu MacBooku Pro s procesory Intel zvítězil jablečný přístroj o hodiny. Dát do testu tento stroj se ale Intelu samozřejmě nehodilo. Těžko tedy říct, co v Intelu sledovali. Zřejmě je něco skutečně trápí.