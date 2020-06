Intel se vyjádřil k novým procesorům Applu

Kromě nových operačních systémů dnes byl ukázán i Apple Silicon, tedy nový procesor Applu pro Macy, který má do dvou let nahradit procesory od Intelu, přičemž první stroj s tímto procesorem by měl být ukázán koncem tohoto roku. Společnost Intel tvrdí, že Apple bude i nadále podporovat v několika oblastech podnikání a trvá na tom, že jeho procesory poskytnou lepší zážitek. V prohlášení webu AppleInsider zástupci Intelu konkrétně tvrdí, že Apple stále zůstává zákazníkem.

„Společnost Intel se stále zaměřuje na poskytování nejpokročilejších zkušeností s PC a širokou škálu technologických možností, které předefinují výpočetní techniku. Věříme, že počítače poháněné Intelem, stejně jako počítače založené na naší budoucí mobilní platformě Tiger Lake, poskytují globálním zákazníkům ty nejlepší zkušenosti v oblastech, kterých si cení nejvíce, a také nejotevřenější platformu pro vývojáře, pro dnešek i pro budoucnost.“ Jak uvádíme výše, přechod bude trvat dva roky. Sami zástupci Applu potvrdili, že se několik Maců s procesory od Intelu chystá. Jestli ale Apple bude zákazníkem i po úplném přechodu na své procesory ukáže až čas.