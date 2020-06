Apple Silicon: Apple představil vlastní procesory pro Mac!

Tim Cook uvedl představení nových procesorů pro Mac tím ,že v historii počítačů Apple byly tři nejdůležitější milníky a to procesory PowerPC, Mac OS X a přechod na Intel. Nyní je tu čtvrtý milník a tím jsou vlastní procesory společnosti Apple, které nesou název Apple Silicon. Jedná se o zcela novou architekturu, kterou Apple vytvořil poté, co roky trénoval na procesorech pro své iPhony.

Celkově vzniklo již 10 procesorů pro iPhone z dílny Applu a právě díky nim se Apple rozhodl, že začne dělat vlastní procesory také pro Mac. Procesory Apple A13x jsou již tak výkonné, že dokáže iPad nahradit klasický počítač a právě díky tomu se Apple rozhodl pro vlastní čipy pro počítače. Inspirací byly také čipy S5 pro Apple Watch, které naopak dokáží zase pracovat s minimální spotřebou elektrické energie.

Čipy Apple Sillicon pro Mac kombinují to nejlepší z Apple A a Apple S procesorů a přináší to do Macu. Jedná se o procesory, které by měly mít nejlepší poměr mezi výkonem a spotřebou elektrické energie na světě. Architektura samozřejmě podporuje všechny moderní standardy, jako je Secure Enclave, vysoce výkonná grafická karta, power managment, Neural engine, strojové učení, HDR podpora, vysoký výkon pro jednotlivé procesy a tak dále.

Důležité je dokonalé propojení mezi hardwarem a softwarem, tedy to čím Appel vždy vynikal a právě na to se soustředili vývojáři i tentokrát. Vlastní procesory umožňují Applu ladit MacOS a další nativní aplikace přímo na dané procesory a tím z nich dostat maximum výkonu a dokonalou optimalizaci.

Procesory Apple Sillicon podporují technologii Universal 2, díky které aplikace od společností jako je Microsoft nebo Adobe dokáží pracovat co nejvýkonněji. Vášší výkon však nepoznáte jen v rámci renderování 3D videí a podobných šíleností, ale také při práci s jednoduchými kancelářskými aplikacemi jako je například PowerPoint, kde lze zobrazit prezentace ve 3D a upravovat jejich jednotlivé vrstvy mnohem jednodušeji. Samozřejmě však výkon oceníte i při nohem náročnějších aplikacích jako je Adobe Photoshop, kde byl výkon procesoru prezentován na náročném PSD s extrémním množstvím vrstev a vše fungovalo svižně, jak kdybyste prohlížení malý Jpeg. Samozřjemostí je optimalizace pro Final Cut Pro, díky které můžete v reálném čase editovat trojici různých videí a přidávat do nich efekty.

Pro vývojáře Apple připravil novinku v podobě Apple Rosseta 2, což je nástroj, který ve své první generaci umožnil vývojářům přechod z PowerPC procesorů na Intel. Druhá generace umožní vývojářům snadno převést své aplikace z Intelu na Apple Sillicon čipy. Vše by mělo být extrémně jednoduché a vývojáři mohou převést architekturu aplikací velmi snadno a intuitivně. Stejně tak lze převádět hry, které lze pomocí nástroje Rosseta 2 optimalizovat přímo pro Apple Sillicon čipy a zlepšit například jejich grafickou stránku nebo množství efektů, což vývojáři prezentovali na hře Tom Raider.

Vývojáři mohou nově vyvíjet aplikace pro iPad a Mac současně jako jednu aplikaci, procesory v iPadu a Macu to totiž vzájemně umožňují díky kompatibilitě a tak je možné stejné aplikace spouštět jak na iPadu tak na Macu!

První procesor z dílny Applu pro Mac v novodobé historii nese označení Apple Sillicon A12Z. Tento procesor je dostupný prozatím pouze ve vývojářském kitu, který umožní vývojářům připravit aplikace pro Apple Sillicon procesory. Název tohoto developerského počítače je Developer Transtation Kit, který je pro vývojáře dostupný již dnes.