Intel jde novým čipem po krku MacBooku Neo

Apple s novým MacBook Neo zamíchal kartami v segmentu levných notebooků. Kombinace ceny, výkonu a výdrže baterie totiž způsobila něco, co se ve Windows světě moc často nevidí – překvapení a možná i lehkou paniku. Teď ale přichází reakce. Intel podle nových informací představuje nový čip Wildcat Lake Core 300, který má mířit právě proti podobně levným a úsporným notebookům, jaký Apple nedávno ukázal. A minimálně na papíře to nevypadá špatně.
Podle raných benchmarků má nový čip v multi-core výkonu překonat Apple A18 Pro z MacBooku Neo o zhruba 21 %. V jednojádrovém výkonu jsou ale oba čipy prakticky na stejné úrovni. Jinými slovy, když jde o „surový výkon ve více vláknech“, Intel se dotahuje. Ale jakmile se začne řešit efektivita jednoho jádra, Apple stále drží krok. Na první pohled to tedy vypadá jako férový souboj, jenže realita bývá složitější.
Jak totiž upozorňuje i Macworld, samotný výkon čipu je jen část příběhu. A u MacBooku Neo to platí dvojnásob. Apple totiž nestaví jen na výkonu, ale na celém ekosystému – od optimalizace macOS až po energetickou efektivitu. A právě tady má Intel a celý Windows svět dlouhodobě slabší pozici. Otázka tedy nezní jen „kdo je rychlejší“, ale spíš „kdo nabídne lepší celek“.
I kdyby Intel v některých testech MacBook Neo dohnal, pořád zůstává jeden zásadní faktor – výdrž a zpracování. U Applu je totiž kombinace čipu Apple A18 Pro, systému a hardwaru extrémně provázaná. A právě to umožňuje dosahovat velmi vysoké efektivity. Windows výrobci by tak museli nejen použít nový čip, ale zároveň dorovnat i optimalizaci, konstrukci a celkový design zařízení. A to je věc, kde se rozdíl tradičně dohání mnohem hůř než čistý výkon.
Intel tak sice s novým čipem rozhodně ukazuje, že nechce zůstat pozadu (a minimálně z pohledu benchmarků se mu daří přiblížit tomu, co Apple předvedl s MacBookem Neo), jenže jak už to u podobných soubojů bývá, samotné číslo výkonu nestačí. MacBook Neo totiž nezměnil jen to, jak rychlý může levný notebook být. Změnil i to, jak má vypadat poměr cena/výkon/výdrž v roce 2026. A přesně v tom bude další souboj mezi Applem a Intelem ještě hodně zajímavý.
Od čipu k hotovému výrobku je fakt daleko.