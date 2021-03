Intel se Applu vysmíval, teď pro něj chce vyrábět procesory

O negativní marketingové kampani Intelu, která je zaměřená na nové procesory z rodiny Apple Silicon, jsme psali již několikrát. Intel po dobu několika měsíců brojí proti Applu a v různých krátkých či delších videích poukazuje na nedostatky, kterými dle něj čipy Apple Silicon (tedy Apple M1) trpí v porovnání s čipy (a jimi vybavenými laptopy) od Intelu. To je však marketing a jak se zdá, po obchodní stránce má Intel s Applem úplně jiné plány.

Jak se totiž ukázalo, Intel plánuje výstavbu dvou nových výrobních závodů v Arizoně, které budou fungovat v rámci nově oznámeného programu „Intel Foundry Services“. Intel totiž hledá všelijaké způsoby, jakým si může pomoci vzhledem k tomu, že na poli procesorů je to v posledních letech poměrně bída a kdyby nebylo jisté tržní (a smluvní) setrvačnosti, pozice Intelu by rozhodně nebyla tak silná, jako stále ještě je. Prostřednictvím tohoto programu chce Intel nabídnout své výrobní kapacity ostatním klientům a tím se stát jedním z hlavních dodavatelů procesorů v euroatlantickém prostoru. A jedním z těchto klientů by mohl být dle slov CEO Intelu právě Apple.

Intel dle slov svého CEO hodlá kontaktovat Apple jakožto potenciálního zákazníka s vidinou toho, že by mohl v budoucnu procesory z rodiny Apple Silicon v USA vyrábět. Intel v současné době využívá výhradně výrobních kapacit taiwanského giganta TSMC, pokud však Intel nabídne konkurenceschopné podmínky, o čipy „Made in USA“ by mohl být zájem vzhledem ke snahám o diverzifikaci dodavatelského řetězce a výrobních kapacit.

Mohlo by tak jít o jakési prodloužení vztahu mezi Applem a Intelem, který v posledních měsících dostává poměrně na frak. Apple v následujících dvou letech plánuje od klasických x86 procesorů od Intelu zcela upustit, spolupráce by se tak mohla přesunout do výrobního sektoru.