Herec z legendární reklamy na Macy nyní stojí proti Applu v reklamě od Intelu

Legendární sérii reklamních spotů I’m a Mac s Justinem Longemv hlavní roli zná pravděpodobně každý fanoušek Applu. Long v krátkých spotech vystupuje jako Mac a na různých příkladech demonstruje své výhody oproti konkurenčnímu Windows. Tyto téměř 20 let staré spoty mají dnes už takřka legendární status, původní představitel Applu však nyní „převlékl kabát“ a za podpory Intelu se nyní proti Applu v nových spotech vymezuje.

Jako již po několikáté v posledních měsících, i nyní se Intel trefuje do procesoru M1. V jednotlivých spotech, kterých je hned několik a které si v případě zájmu můžete prohlédnout na oficiálním YouTube kanále společnosti Intel, v podstatě opakuje to, co už bylo v podobných reklamách v minulosti několikrát vyřčené.

U některých laptopů s Intel procesory Long vyzdvihuje jejich flexibilitu, zejména u modelů s hybridní konstrukcí, dotykovým displejem apod. U jiných, zejména pak herních Windows laptopů pak poukazuje na omezený „herní“ výkon u M1 Maců. Mezi další nedostatky patří například nemožnost zapojit do nových Maců více než jeden externí monitor, naopak poukazuje na širokou míru možností laptopů s procesory od Intelu.

Jak již padlo výše, ze strany Intelu zdaleka nejde o první negativní kampaň proti M1 Macům. Stojí za zamyšlení, z jakého důvodu má Intel něco takového za potřebí. Je pravdou, že na poli procesorů v poslední době nezažívá příliš úspěšné období neboť na jedné straně je pod velkým tlakem od konkurenčního AMD, na té druhé pak od Applu, jehož M1 procesory jsou v mnoha ohledech více než konkurenceschopné.