Takto si Apple připravuje dlouhé roky půdu pro příchod svého AR/VR headsetu

O náhlavní soupravě Apple pro smíšenou realitu se v poslední době mluví opravdu hodně a obecně se očekává, že ji cupertinský gigant s největší pravděpodobností představí v rámci konference WWDC 2023 za necelý týden. To ostatně není až tak překvapující, přihlédneme-li k tomu, že jablečná společnost pěje chválu na rozšířenou realitu přinejmenším od vývojářské konference 2017. Tehdy Apple prostřednictvím vývojářských nástrojů pro iPhone a iPad položil základy technologie, které dnes mohou plnit klíčové funkce u nového headsetu.

ARKitu přikládala společnost v následujících letech takovou důležitost, že jejímu představení a demonstraci nových možností rozšířené reality věnoval velkou část svých posledních živých keynotů. Těmito kroky Apple vyslal světu signál jak významnou roli bude AR technologie v budoucnosti jeho platforem hrát, přičemž software iPhonu a iPadu není zdaleka jedinou věcí, která se tímto začala přizpůsobovat budoucnosti smíšené reality, iPhone i iPad dostaly do vínku i hardwarovou výbavu, díky níž se mohly stát přenosnými okny do světa rozšířené reality.

Tendence Applu ukazovaly již funkce jako Face ID a Animoji nebo později Memoji. Také Neural Engine iPhonu byl upraven tak, aby zvládal rozšířenou realitu hladce a bez problémů. U hlavního fotoaparátu iPhonu jsme se dočkali LiDARu, tedy principiálně stejné technologie jakou lze najít u lunárních roverů navigujících po povrchu Měsíce nebo aut bez řidiče snímajících své okolí. Následně byl LiDARem obohacen i iPad Pro u zadní kamery.

Proč ale to všechno? Chce nás tím Apple navnadit na něco skutečně přelomového? Jistě, rozšíření výbavy pomohlo například se zaostřováním a snímáním hloubky pro fotografie v portrétním režimu, ale objevily se i specializované aplikace pro iPad, které vám pomohou vyzdobit pokoj virtuálním nábytkem nebo si vyzkoušet brýle, aniž byste si skutečně nasadily obroučky. To už přece jen naznačuje šíři možností, které virtuální svět otevírá.

Zařízení, jako jsou iPhone a iPad však mají své citelné limity pokud jde o samotný způsob jejich používání. Obrazovka telefonu je příliš malá na to, aby mohla poskytnout skutečně pohlcující zážitek a hmotnost tabletu zase příliš velká na to, aby umožnila delší používání. ARKit ale podle všeho nebyl speciálně určen pro zážitky prostřednictvím těchto zařízení a jeho potenciál opět hovoří spíš pro zařízení typu náhlavní soupravy. Přiznejme si, že chytání příšerek ve skutečném světě s Pokémon GO je sice zábavné a i když pitvání virtuálního tvora ve třídě je jistě přívětivější než práce se skutečnými vnitřnostmi, rozhodně si v těchto situacích nepřipadáte být pohlceni digitálním prostředím a jeho prvky.

Chceme-li toho docílit a efektivně tak oklamat své smysly, je zapotřebí být zcela obklopeni a to dokáže zprostředkovat jedině nějaká forma brýlí. Znamená to ale, že se o rozšířenou a virtuální realitu budou všichni zajímat natolik, aby se náhlavní souprava stala hitem? Reakce na AR iPhonu a iPadu tomu příliš nenasvědčovaly, i když některá využití působí opravdu velmi dobře. Chcete-li si udělat představu, jak bude vypadat třeba Apple Pro Display XDR na vašem stole nebo seznámit své ratolesti s dinosaury, přijdou vám tyto funkce jistě vhod.

ARKit toho má headsetu opravdu co nabídnout. Nejenže vývojářům poskytl nástroje, rozhraní API a knihovny potřebné k vytváření aplikací rozšířené reality ale díky zpřístupnění možností sledování pohybu, detekce scény, snímání světla a integrace kamery i využití dalších hardwarových senzorů, jako je gyroskop a akcelerometr jim dal všechny nezbytné prostředky, díky kterým lze dosáhnout přesného sledování polohy virtuálních objektů v reálném prostředí a celkově skutečně nečekaně dobrých výsledků.

Pak zde máme ještě sledování obličeje. ARKit tvůrcům zpřístupňuje v tomto směru stejné možnosti, které Apple používá pro Animoji a Memoji se zrcadlením výrazu obličeje. Nelze opomenout také AR Quick Look, o kterém již byla řeč v souvislosti s Apple Pro Display XDR nebo dinosaury. Ta umožňuje umístění virtuálních objektů do reálného prostředí. Novější verze ARKitu se zaměřily i na podporu sdílených zážitků AR. V průběhu let se také neustále ladil výkon, takže základy technologie, která pohání zážitky virtuální a rozšířené reality, by měly být na poměrně solidní úrovni, přičemž v podstatě nic nebrání jejich nasazení v očekávaném headsetu.

První oficiální pohled na náhlavní soupravu Apple nám snad poskytne pondělí 5. června, kdy společnost zahájí svou další keynote. Všechny novinky budeme pečlivě sledovat a a informovat vás.