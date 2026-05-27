Oficiálně: Zaklínač 3 dostane nové DLC! Geralt se vrátí v rozšíření Songs of the Past

Tak tohle je návrat, který vzhledem ke stáří hry asi čekal málokdo (byť se stal v posledních měsících de facto veřejným tajemstvím). CD Projekt RED totiž před pár minutami konečně oficiálně oznámil zbrusu nové rozšíření pro Zaklínače 3: Divoký hon, tedy hru, která původně vyšla už v roce 2015 a dodnes patří mezi nejlepší RPG všech dob. Novinka ponese název Songs of the Past a znovu nás vezme na stezku po boku Geralta z Rivie. Dorazit má v roce 2027 na PC, Xbox Series X|S a PlayStation 5.
Oznámení je o to zajímavější, že jej CD Projekt původně plánoval odhalit až během chystaného REDstreams zítra večer. Jenže jak studio samo naznačilo, něco se objevilo v RED Launcheru dřív, než mělo, a tak šlo s pravdou ven o něco dříve. Vývoj nového rozšíření navíc nevzniká čistě interně, ale ve spolupráci se studiem Fools Theory. Právě to se v posledních letech kolem značky Zaklínač pohybuje čím dál výrazněji.
Detaily o příběhu si zatím tvůrci nechávají pro sebe. Víme ale, že se Geralt vrátí do hlavní role a další informace dorazí koncem léta. Třeba se ale pár detailů dočkáme již zítra během streamu. Nicméně už jen samotný fakt, že se Zaklínač 3 po více než deseti letech od vydání dočká dalšího velkého obsahu, je malý herní svátek. Po Srdci z kamene a O víně a krvi totiž většina fanoušků brala Geraltovu kapitolu za definitivně uzavřenou.
S novým obsahem ale přichází i méně příjemná zpráva pro hráče na PC. CD Projekt RED totiž upraví minimální systémové požadavky. Od příští aktualizace bude potřeba minimálně AMD Ryzen 5 2600 nebo Intel Core i5-8400, grafika NVIDIA GeForce GTX 1660 či AMD Radeon RX 5500 XT s 8 GB paměti, 12 GB RAM, 70 GB místa na SSD a 64bitový Windows 11. Hra navíc poběží výhradně přes DirectX 12.
Důvod je podle studia jednoduchý. Windows 10 skončí 14. října 2025 oficiální podpora, pevné disky už nestačí modernímu streamování dat a DirectX 12 umožní další technická vylepšení. Kdo ale z nějakého důvodu nové požadavky nesplní, bude se moci vrátit ke starší verzi hry.
Za mě jde každopádně o parádní zprávu. Zaklínač 3 je i po letech hra, ke které se člověk rád vrací, a představa dalšího dobrodružství s Geraltem zní skoro až nečekaně dobře. Pokud se CD Projektu podaří navázat kvalitou alespoň zčásti na předchozí rozšíření, čeká nás v roce 2027 návrat, který bude stát za to.
Cyberpunk Ultimate verzi na Macu už máme. Teď bych prosil i stejnou verzi pro Zaklínače 3.