Je to několik dlouhých měsíců nazpátek, co jsme se dočkali představení nových operačních systémů od Applu. Konkrétně došlo k představení iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15, a to na vývojářské konferenci WWDC21. Na této každoroční vývojářské konferenci Apple představuje nové majoritní verze svých systémů každoročně. Od skončení prezentace došlo ihned ke zpřístupnění prvních beta verzí, a to pro všechny vývojáře a testery. Systémy se několik měsíců testovaly, před několika týdny pak Apple vydal jejich první veřejné verze. Novinek je v těchto systémech k dispozici opravdu mnoho a na našem magazínu se jim neustále věnujeme. Pokud byste se tedy chtěli o nových funkcích a vylepšeních ze zmíněných systémů dozvědět více, tak pokračujte ve čtení – nyní se podíváme na iOS 15.

Jak na iPhone stáhnout rozšíření do Safari

Jak už bylo zmíněno výše, tak novinek je v nových systémech k dispozici mnoho – nejvíce samozřejmě tradičně v iOS 15. Zde jsme se dočkali například nových režimů Soustředění, očekávané funkce Live Text či například přepracovaného Safari, které přišlo s kontroverzní změnou designu. Co se designu Safari týče, tak konkrétně došlo k přemístění adresního řádku z horní části obrazovky směrem dolů, což se mnohým jedincům nelíbilo. Apple naštěstí do Nastavení přidal možnost pro navrácení starého zobrazení, tudíž se zavděčil všem. Kromě toho ale Safari konečně přichází s plnou podporou rozšíření – nainstalovat je můžete následovně:

Prvně se na iPhonu s iOS 15 přesuňte do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde lokalizujte a rozklikněte kolonku Safari.

kde lokalizujte a rozklikněte kolonku Následně se přesuňte o kus níže, a to až ke kategorii Obecné.

a to až ke kategorii V této kategorii pak rozklikněte řádek s názvem Rozšíření.

Následně se ocitnete v rozhraní pro správu rozšíření v Safari.

Pro přidání rozšíření klepněte na možnost Další rozšíření.

Tímto se ocitnete v App Storu, kde už v sekci Rozšíření Safari můžete rozšíření stahovat a instalovat.

Prostřednictvím výše uvedeného způsobu lze tedy do Safari z iOS 15 jednoduše stahovat a instalovat rozšíření. V kategorii Rozšíření Safari v App Storu se nachází různé podkategorie, díky kterým je možné jednotlivá rozšíření vyhledávat ještě lépe. Nechybí například podkategorie pro blokování obsahu, ochranu dat, vyhledávání, lepší soustředění a mnoho dalšího. Správu jednotlivých rozšíření lze po instalaci provádět právě v Nastavení -> Safari -> Rozšíření.