K představení iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15 došlo již před několika dlouhými týdny. Apple konkrétně nové systémy představuje každoročně na vývojářské konferenci WWDC a letos tomu rozhodně nebylo jinak. Po skončení úvodní prezentace na této konferenci pak Apple ihned uvolnil první vývojářské beta verze zmíněných systémů, o pár týdnů později už si pak tyto systémy mohl vyzkoušet každý uživatel v rámci veřejných beta verzí. Na našem magazínu se neustále veškerým novinkám z nových systémů věnujeme, a tak vám rozhodně nic neuteče. V tomto článku se budeme věnovat další novince z iOS 15.

iOS 15: Jak a kde stáhnout rozšíření do Safari

Jak jistě víte, tak v macOS si můžete jednoduše, a to přímo v rámci App Storu, stáhnout libovolná rozšíření do Safari. Rozšíření si můžete stáhnout i v rámci iOS, každopádně až doposud jste museli prvně nainstalovat samotnou aplikaci rozšíření, až poté bylo možné provést aktivaci. V iOS 15 je nově možné rozšíření stahovat přímo do Safari, bez nutnosti instalace aplikace, která by se jinak klasicky objevila na ploše. Pokud byste se však rozhodli pro vyhledání sekce rozšíření v App Storu, tak se vám to nepodaří. Rozšíření lze do Safari v iOS 15 tedy následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu s iOS 15 přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde lokalizujte a rozklikněte kolonku Safari.

Následně se přesuňte opět o kus níže, a to až ke kategorii Obecné.

V rámci této kategorie pak rozklikněte řádek s názvem Rozšíření.

Zde se zobrazí veškerá nainstalovaná rozšíření pro Safari v iOS.

Pro přidání dalšího rozšíření klepněte na tlačítko Další rozšíření.

Pak se ocitnete v App Storu v sekci Rozšíření Safari, kde už je můžete stahovat a instalovat.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy na vašem iPhonu v iOS 15 nainstalovat rozšíření do Safari přímo ze zvláštní sekce v App Storu. Součástí zmíněné sekce je několik podkategorií, ve kterých najdete rozšíření pro blokování obsahu, ochranu dat, vyhledávání, lepší soustředění a mnoho dalšího. Pro stažení rozšíření stačí, abyste otevřeli jeho profil, a poté klepnuli na Získat. Správu rozšíření pak lze provádět v Nastavení -> Safari -> Rozšíření.