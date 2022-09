Apple se chystá podporu satelitní komunikace z iPhonů 14 (Pro) rozšířit do dalších zemí

Jedním z nejzajímavějších vylepšení letošní generace iPhonů je bezesporu podpora satelitní komunikace, díky které si lze zavolat pomoc v případě nouze i z míst, která nejsou pokrytá signálem. Háček je nicméně v tom, že je tato funkce dostupná jen v USA a Kanadě, přičemž Apple při jejím odhalení poměrně překvapivě ani nehlesl o tom, zda se chystá funkčnost novinky rozšířit i do dalších zemí. Jak se však zdá, v plánu to je.

Že již nyní Apple usiluje o spuštění podpory satelitní komunikace mimo území USA a Kanady zjistil jako první švýcarský portál MacPrime, který se švýcarskou pobočku Applu rozhodl ohledně celé záležitosti kontaktovat. Kalifornský gigant poměrně překvapivě odpověděl vcelku konkrétně a to tak, že se na zprovoznění satelitní komunikace v dalších zemích světa již pracuje s tím, že oznámeny mají být později v tomto roce s tím, že další nálož nových zemí má být oznámena v roce příštím. O jaké země se bude jednat je sice v tuto chvíli otázkou, poměrně pravděpodobné je však to, že díky našemu členství v EU se dočkáme spuštění relativně brzy, jelikož pravděpodobně Apple odstartuje podporu celé EU současně.

Nezbývá než doufat, že se Applu podaří vše zprovoznit v dohledné době a hlavně, že bude novinka fungovat přesně tak, jak zamýšlí. Potenciál na záchranu lidských životů má totiž vskutku obrovský a co víc, jedná se do značné míry o skutečně revoluční novinku, která u smartphonů nemá zatím obdoby. A pokud se podaří funkčnost rozšířit do více zemí, možná stojíme před zrodem nového fenoménu.