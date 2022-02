Do výborného roguelitu Dead Cells zamíří na iOS další rozšíření

Vývojáři z Playdigious pokračují v rozmazlování mobilních hráčů. Jejich opěvovaný mix roguelitu a metroidvanie Dead Cells se dočká i na malých obrazovkách stejných aktualizací, které si již můžou užívat hráči na velkých platformách. Chystané placené rozšíření Queen and the Sea bude obsahovat dvě velké aktualizace. Do jednoho balíčku dva vývojáři zkomprimují updaty Everyone is Here a Practice Makes Perfect. K nim se ještě přidá několik dalších novinek. Do hry přibydou dva zcela nové biomy, speciálního bosse a dokonce i úplně nové zakončení příběhu. Rozšíření se nese v temném hávu. To můžete lehce vypozorovat i z traileru, který na nový obsah lákal při jeho původním ohlášení.

Dead Cells platí mezi fanoušky různých roguelite her už za legendu. Hra, která vyšla původně v roce 2018, se stala úspěšnou na všech myslitelných herních platformách. Z boku viděna akční plošinovka si hráče získala nabídkou originálních zbraní, fluidní hratelností a v neposlední řadě i důrazem na stylový vizuál a chytlavý hudební doprovod. Dead Cells přitom nepředstavuje pouze lineární dobrodružství. Každá smrt vás posouvá blíž k cíli, jak se tam ale dostanete, je zcela na vás. Pokud so chcete vyzkoušet původní hru, můžete si ji na App Storu zakoupit za 229 korun. Rozšíření Queen and the Sea má dorazit v průběhu letošního jara.