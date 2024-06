Dorazí na iPhony GTA 6, BioShock, Red Dead Redemption či Mafia? Dost možná ano!

Pomalu ale jistě se z iPhonu stává herní nástroj. V App Store narazíte na celou řadu skvělých her, které si svou popularitu užily jak na PC, tak starších konzolích. Řeč je například o GTA, Bully, Alien: Isolation, KOTOR či například naprostých AAA titulech v podobě Resdient Evil 4 či Village. Zajímavý bude rozhodně také příchod AC: Mirage. Problémem je zpravidla ovládání a nelze než doporučit pořízení herního ovladače. Jak se zdá, knihovna velmi zajímavých herních titulů se bude rozšiřovat, o což má (možná) zájem Take-Two Interactive.

Podle generálního ředitele Strausse Zelnicka si jsou v Take-Two vědomi, že mají skvělou sbírku herních značek. Jen připomeňme, že pod křídla výše zmíněné společnosti spadá kromě již zmíněného GTA také třeba BioShock, Red Dead Redemption, Mafia či Borderlands. Sám Zelnick dodal, že potenciál těchto značek nebyl dosud využit na mobilních zařízeních. Dle jeho slov by si to přál, ovšem vše vyžaduje čas. Byť žádný konkrétní titul na mobilní zařízení neoznámil, je vidět, že nad tím uvažují. Brzy si tak možná na mobilech vychutnáme další slušnou porci hraní. Take-Two má s mobilním hraním již nějakou zkušenost díky koupenému studiu Zynga, za které v roce 2022 dali téměř 13 miliard dolarů. Toto studio stojí za hity jako FarmVille, Zynga Poker či Golf Rival. Ovšem taková Mafie by byla jiný level.