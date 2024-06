O remaku Prince of Persia: The Sands of Time se již nějakou dobu nepsalo. Oznámení vyvolalo očekávání. Následné spekulace ale spíše uvedly fanoušky do skepse. Titul byl odebrán indickým studiím a byl předán do rukou zkušených vývojářů z Ubisoft Montreal. Nyní se do vývoje pouští i Ubisoft Toronto, které dříve pracovalo na Assassin’s Creed, Far Cry či Watch Dogs.