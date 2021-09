Brilantní Dead Cells láká na iPhonech na nové DLC Fatal Falls

Kdyby existovala síně slávy herního subžánru rogueliků a roguelitů, nepochybně by si místo v ní vydobylo i cenami ověnčené a i po letech stále aktualizované Dead Cells. Vývojáři ze studia Motion Twin díky tomu svěřili svůj metroidvaniemi inspirovaný klenot kolegům z Playdigious, jež ho vytesali do podoby, jež ho nechá zářit i na mobilních zařízeních. Není se proto co divit, že fanoušci netrpělivě očekávají vydání nového DLC Fatal Falls. To mělo na iOS podle původního plánu dorazit již na začátku letošního roku. Zatímco však hráči na velkých platformách si nový obsah užívají už od letošního ledna, mobilní port se kvůli pandemii nového koronaviru značně opozdil. Nyní však vývojáři mají konečné datum vydání i pro hráče na mobilech. Velkého obsahového updatu se dočkáme už 21. září.

Fatal Falls DLC bude stát kolem sto korun, a za těch pár korun dostanete velkou porci nového obsahu. Hra bude nyní obsahovat dva nové biomy, které budete moci prozkoumávat v prostředních fázích každého z průchodu, Nová prostředí přitom neznamenají pouze kosmetickou změnu, ale i představení zcela nových nepřátel, jednoho nebezpečného bosse a dvou originálních zbraní. Společně s biomy se do hry podívá i Custom mód, v němž si hráči budou moci pozměnit výchozí podmínky každého z nových průchodů. Jestli si chcete Dead Cells vyzkoušet ještě předtím, než do něj dorazí nové DLC, můžete si ho hned stáhnout z App Storu. Vyjde vás na 229 korun.