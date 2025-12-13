Dead Cells je nyní pro mobily ke stažení zdarma! Ale jen na pár dní

Milovníci her, které vás vtáhnou a nepustí, zbystřete! Na iPhony a potažmo i na Androidy si totiž nyní můžete stáhnout zcela zdarma parádní hru Dead Cells 3 která přitom standardně stojí 190 Kč. Stáhnout je však musíte z mobilního Epic Games Store, nikoliv App Store.
Dead Cells je hra, kterou si člověk pustí jen „na chvíli“, ale nakonec u něj stráví celý večer. Už po pár minutách vám totiž bude jasné, že přenést tak dynamickou roguelite akci na dotykové ovládání nebyl jednoduchý úkol, ale vývojáři jej zvládli překvapivě dobře. Postava reaguje svižně, útoky mají příjemný rytmus a skoky mezi plošinkami nepůsobí nejistě ani ve vypjatých okamžicích. Dotykové ovládání je solidní, ale skutečná síla hry se projeví ve chvíli, kdy k telefonu připojíte gamepad, protože tehdy Dead Cells nabídne plnohodnotný konzolový zážitek.
Atmosféra zůstává stejně návyková jako na velkých platformách. Precizně vytvořené úrovně vás nepustí vydechnout a pokaždé nabídnou trochu jiné dobrodružství. Pixelartová stylizace na mobilním displeji pak jen podtrhne celé kouzlo tohoto titulu, jelikož je kontrastní, ostrá a vizuálně velmi příjemná. Hratelnost je i nadále neúprosná, takže každá chyba bolí, ale zároveň vás motivuje k dalším pokusům. Perfektně funguje i systém odemykání nových zbraní a schopností, který žene dopředu stejně spolehlivě jako na PC či konzoli. Mobilní Dead Cells tak neztrácí nic ze svého kouzla a naopak získává výhodu v podobě hraní kdekoliv. A pokud hledáte titul, který vás potrápí, ale zároveň odmění každým malým posunem, tady rozhodně nešlápnete vedle.
Jak již bylo zmíněno výše, pokud vás titul zaujal, je třeba si pro ně jít do mobilního Epic Games Store, kde jsou až do 18. prosince zcela zdarma. Ten si můžete stáhnout přes odkaz níže, přičemž jakmile tak učiníte, stačí obchod spustit a následně přes něj hry stáhnout. Vše totiž poté funguje de facto jako v klasickém App Store. A díky tomu, že vše zastřešuje takový gigant jako Epic Games nemusíte mít obavy z toho, že byste si do telefonu stáhli něco nebezpečného.