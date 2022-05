6 rozšíření, které byste měli ihned odstranit z Google Chrome

Google Chrome je celosvětově jeden z nejoblíbenějších webových prohlížečů. Uživatelé jej využívají především díky možnosti instalace nespočtu rozšíření, což je jedna z hlavních slabin Safari. Je ale důležité zmínit, že i taková rozšíření mohou být různým způsobem škodlivá. Zatímco některá z nich vám mohou zobrazovat reklamy či různý (nevhodný) obsah, tak některé další mohou dokonce způsobovat pády prohlížeče či jeho zasekávání. Správu všech oznámení lze v Google Chrome provést klepnutím na ikonu tří teček vpravo nahoře, kde pak vyberte Nastavení → Rozšíření. Odsud lze případně rozšíření jednoduše deaktivovat či rovnou odstranit. V tomto článku se společně podíváme na 6 rozšíření, které byste měli ihned z Google Chrome odstranit.

Hola

Rozšíření Hola je extrémně populární, a to z jednoduchého důvodu – dokáže vám zpřístupnit obsah, který není ve vaší zemi k dispozici. Svým způsobem by se tak dalo říct, že funguje jako VPN, jenže opak je pravdou. Hola totiž funguje na proxy peer-to-peer síti. To znamená, že každý, kdo využívá Hola, poskytuje připojení ostatním uživatelům. V minulosti navíc Hola mohla poskytovat část vašeho připojení v rámci přidružené služby Luminati, a to ostatním uživatelům. Prostřednictvím této služby pak byly často vedeny DDoS útoky. I když tedy Hola může být zajímavým rozšířením, které je navíc zdarma, tak z hlediska bezpečnosti se rozhodně vyplatí si zaplatit klasické VPN.

The New NX

Před několika měsíci se v obchodě s rozšířeními pro Google Chrome objevilo rozšíření s názvem The New NX. Tohle rozšíření disponovalo prakticky ihned nespočtem negativních recenzí – právě těch byste se měli při instalaci doplňků řídit. Rozšíření The New NX vás podle popisu mělo v případě nefunkčnosti některé webové stránky přesunout na jinou stránku s podobným obsahem. Pokud se navíc podíváte na stránku samotného rozšíření, nenajdete na ní prakticky žádné informace. Podle dostupných informací je rozšíření The New NX vytvořeno „na míru“ pro různé škodlivé stránky, které vás mohou nějakým způsobem donutit k jeho instalaci. Máte-li The New NX, okamžitě jej odstraňte.

FindMeFreebies

Dalším škodlivým rozšířením je FindMeFreebies. Tohle rozšíření má podle popisu za úkol pomoci vám na internetu hledat různé zboží, které můžete získat zdarma. Primárně ale po instalaci tohoto rozšíření dojde ke změně vzhledu nové karty, na které se otevře samotná stránka FindMeFreebies.com, kde je možné zboží zdarma vyhledávat. Právě to, že se nějaké rozšíření „zmocní“ vaší domovské stránky či stránky nové karty, může být hlavním identifikátorem toho, že se jedná o podvod. Kdykoliv totiž takovou stránku otevřete, tak se vám zobrazí také reklamy, ze kterých jdou pak peníze samotným vývojářům. Dobrou zprávou je, že FindMeFreebies už v obchodě s rozšířeními pro Google Chrome nenajdete, pořád ale tohle rozšíření můžete mít nainstalované – v takovém případě ho ihned odstraňte.

Hover Zoom

Dalším podvodným rozšířením, které už naštěstí bylo taktéž ze zmíněného obchodu Google Chrome odstraněno, je Hover Zoom. Tohle rozšíření bylo zpočátku relativně užitečné. Uživatele si s jeho pomocí mohli jednoduše nechat zvětšit obrázek, pokud po něm přejeli kurzorem. Následně však bylo rozšíření Hover Zoom odkoupeno podvodnou společností, která z něj udělala spyware. Z užitečného rozšíření se tak stal nástroj pro sledování uživatelů, získané informace o prohlížení internetu pak byly prodávány jiným společnostem. Pokud máte Hover Zoom stále nainstalovaný, proveďte jeho odstranění. Namísto něj si můžete stáhnout a začít využívat Hover Zoom+, což je bezpečné rozšíření, které dělá to samé jako Hover Zoom zpočátku – tedy přibližuje obrázky.

Rozšíření antivirů

Své vlastní rozšíření mají často také různé antivirové programy. Problém je ale v tom, že mnoho společností, které nabízí antivir, využívají rozšíření ve webových prohlížečích pouze k získání dalších peněz. Většina antivirových programů už samo o sobě sleduje, jak se pohybujete na webu – takže žádné další rozšíření jednoduše není potřeba. Některá rozšíření antivirů navíc často mají podivné chování, kdy dochází ke sběru vašich osobních informací, změně domovské stránky či přehození vyhledávače. Při využívání takových rozšíření se tedy rozhodně nemůžete cítit bezpečněji, ba naopak. Máte-li nějaké podobné rozšíření z antivirového programu, tak jej odstraňte. Navíc k tomu, většina prohlížečů už v dnešní době má integrované ochranné prvky.

Neznámá rozšíření

V rámci obchodu s rozšířeními pro Google Chrome se neustále objevují nové a nové rozšíření a je prakticky nemožné na první dobrou zjistit, zdali opravdu dělají to, co mají, anebo zdali se jedná o podvody. Rozhodně tedy při stahování rozšíření sledujte recenze a hodnocení a jen tak nestahujte rozšíření, které neznáte. Dobře uděláte také tehdy, pokud se pokusíte si před stažením název rozšíření vyhledat v klasickém vyhledávači a zjistíte o něm více informací. Zároveň, pokud zjistíte, že máte v prohlížeči nainstalované nějaké rozšíření, které jednoduše neznáte a nevíte o něm, tak ho rozhodně odstraňte. Mohlo dojít k tomu, že jste si rozšíření nainstalovali omylem po navštívení nějaké podvodné webové stránky apod.